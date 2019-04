Tourisme de montagne : Une option relancée

Le tourisme de montagne renait de ses cendres. Ces dernières années, l’accent est mis sur ce «produit», pour redorer le blason d’un secteur qui est trop longtemps resté à la traîne, par rapport à d’autres, à l’instar du balnéaire, qui accaparent l’attention des décideurs et des investisseurs.

En effet, si dans les pays, à vocation touristique, ont a compris, l’enjeu de la diversification des choix et options touristiques, afin d’attirer la foule, à l’heure où les besoins à l’échelle mondiale hissent haut la barre du tourisme écologique, ce n’est pas encore le cas chez-nous, pourtant les schémas et stratégies prévoient et même insistent depuis quelques années sur l’impératif d’exploiter les potentialités naturelles des régions dans la démarche de la reconstruction du tourisme, d’une part, et l’encouragement du développement durable, de l’autre.

Aujourd’hui, le tourisme de montagne semble se doter d’une nouvelle

feuille de route qui s’inspire certainement des nouvelles orientations du marché mondial touristique, pour booster les stations climatiques délaissées, et aujourd’hui dans un état de délabrement et sujettes à des actes de vandalisme.

Il s’agit aujourd’hui de la reprise en main des infrastructures dédiées à cette formule, fermées, ou dans les meilleurs des cas sous exploitées en raison de leur état de vétusté. Prendre un bol d’air ou faire du tourisme « vert » est devenu désormais possible avec la réhabilitation récemment de la station de Tikijda et les travaux de réhabilitation lancés de celle de Tala Guilef, qui relèvent respectivement des wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Après la réouverture du complexe touristique de Tikijda qui a vu ses capacités d’hébergement augmentées, après sa restauration avec une offre supérieure à 50 lits -contre une trentaine avant-, c’est au tour de la station climatique de Tala Guilef d’emprunter le même chemin pour réconcilier les touristes avec cet endroit magnifique. El Arz et l’hôtel-village qui font partie de la station climatique de Tala Guilef, située dans la commune de Boghni seront réceptionnés, en octobre prochain, en attendant les autres équipements. Une nouvelle qui ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd mais dans celle des amateurs de ce genre de tourisme de découverte et de rapprochement avec la nature. Il faut signaler que la tendance à l’option du tourisme écologique est de plus en plus présente dans les programmes des voyagistes qui organisent des sorties en plein air et des séjours dans des stations climatiques au profit des touristes, très attirés par la nature.

L’augmentation de la capacité d’hébergement est désormais plus que nécessaire pour satisfaire une demande, en la matière, sans cesse en évolution.

Samia D.