Patrimoine : un élément fédérateur

Aujourd’hui, la notion de patrimoine fait partie des différents thèmes d’actualité qui font d’ailleurs couler beaucoup d’encre. En effet, c’est au cœur des préoccupations du ministère de la Culture, qui commémore, depuis le 18 du mois en cours, le Mois du patrimoine, et ce jusqu’au 18 mai prochain.

Dans cette optique, M. Rachid Bouteldja, sous-directeur du patrimoine au ministère de la Culture, est intervenu, hier, lors de son passage au café littéraire «Sédjilat Oua Maâna» de la radio culture. Il estime que ce mois du patrimoine représente une partie du programme tracé par le ministère de la Culture dans le cadre de la protection et la promotion du patrimoine. «Cette année, nous avons choisi le thème ‘’patrimoine culturel et sécurisation’’». Malgré l’évolution et le développement atteints par l’homme, ce dernier est à la recherche de ses racines, de son identité, de sa mémoire qui constituent le patrimoine qu’il doit conserver. Témoin de l’histoire d’un peuple, le patrimoine constitue non seulement une base importante pour la construction des identités mais aussi une assise référentielle pour le changement et le développement de celui-ci. Il permet de comprendre le passé d’une société pour mieux orienter son avenir. Il est l’élément fédérateur entre les générations : passées, présentes et futures. Fil conducteur intergénérationnel, le patrimoine attribue aux nations une confiance en soi grâce au lien séculaire qu’elles tissent avec leur territoire». Répondant à une question relative à l’effondrement d’un immeuble de la Casbah, un des plus vieux quartiers d’Alger et classé patrimoine protégé par l’UNESCO, M. Bouteldja a affirmé : «Je ne suis pas d’accord avec l’idée que le ministère de la Culture est le premier responsable dans la gestion de la Casbah, mais je dirais que c’est un service technique qui contient un groupe de spécialistes qui est chargé du suivi de quelques études dont les travaux sont à la charge de sociétés étrangères qui accompagnent l’Algérie dans le projet de la réhabilitation de la Casbah. La responsabilité du ministère de la culture est le suivi technique», a-t-il ajouté. Rappelant que «ce ministère veille sur le patrimoine culturel à travers le territoire national et ce, depuis l’indépendance et a mis en place une stratégie pour la gestion de cet héritage culturel». M. Bouteldja a tenu à souligner «en premier lieu les directions du patrimoine de la culture à travers les quarante-huit wilayas, en second lieu l’office national pour la gestion des propriétés culturelles qui veille, aussi, sur les richesses, et ce, dans les différentes wilayas sans oublier les musées nationaux, qui sont au nombre de vingt-deux, et autres, à l’exemple du musée de Timgad ou celui de Tipaza ». Sur un autre plan relatif à la protection du patrimoine culturel, l’invité de la radio culturelle a affirmé que «le taux d’avancement des procédures d’inscription des biens sur la liste du patrimoine mondial a atteint le 99%». «Cette procédure sera poursuivie et ne s’arrêtera jamais surtout que de nouvelles découvertes ont eu lieu», a-t-il assuré. S’agissant du patrimoine immatériel, il a déclaré que «l’Algérie occupe la deuxième place du patrimoine immatériel et c’est une fierté». Il est à souligner qu’en Algérie, l’état est le seul à jouer un rôle prépondérant dans les opérations de conservation. Décideuses, législatrices, pourvoyeuses de fonds, exécutantes, les autorités algériennes imposent leur vision et leur façon d’appréhender le patrimoine quant à la signification et à l’orientation des enjeux qu’elles lui attribuent. Pourtant, le patrimoine concerne toute la société : gouvernants et gouvernés. Les enjeux de la patrimonialisation : politique, culturelle, identitaire,… surtout économique, ont des retombées indéniables sur le développement durable de l’endroit où se trouve le bien à conserver.

La renommée de certains villages, villes, régions, voire du pays, est intimement liée à la présence de ces éléments patrimoniaux sur leur territoire. D’ailleurs, le rayonnement culturel et scientifique de ces établissements humains se confond généralement avec la notoriété de ces monuments historiques. Véritables repères et symboles, ces monuments historiques chargés de faits culturels et historiques représentent une des composantes de la mémoire collective à laquelle s’identifie toute la population algérienne. Ainsi, tout legs patrimonial constitue une richesse pour la nation qui exige l’adoption d’une stratégie adéquate et effective fondée sur la réalité du terrain.

Sihem Oubraham