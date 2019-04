Cours du blé : Légère baisse

Les prix du blé baissaient un peu hier, continuant de subir les nouvelles météorologiques en provenance du bassin de la mer Noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan) qui semble parti pour produire beaucoup plus de blé que l'an dernier. «Le blé continue d'anticiper la hausse de la production russe», commentait Michel Portier, gérant du cabinet Agritel.

«Les conditions climatiques sur le bassin mer Noire demeurent à ce jour très favorables aux cultures, même si sur l'Europe la pluie se fait toujours attendre dans nombre de régions», soulignait le cabinet dans une note. Aux Etats-Unis, «les perspectives d'amélioration également des conditions climatiques devraient permettre une avancée des semis de printemps», poursuivait Agritel, indiquant que cela devrait inciter les fonds américains à vendre davantage encore à la Bourse de Chicago.

Sur Euronext, la tonne de blé reculait de 25 centimes d'euros sur l'échéance de mai, à 182,25 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de septembre, à 172 euros, pour un peu plus de 15.000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, augmentait légèrement, regagnant 50 centimes d'euros sur l'échéance de juin, à 164,50 euros, et 75 centimes sur celle d'août, à 169,50 euros, pour un peu plus de 250 lots échangés.