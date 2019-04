Recyclage du plastique : L’Algérie perd au moins 7 milliards de dinars par année

«L’industrie plastique en Algérie se développe chaque année un peu plus, notamment l’industrie de l’automobile ce qui rend la délocalisation industrielle une obligation pour relancer la filière plasturgie et la réduction de la facture d’importation», c’est ce qu’a indiqué, récemment, le président de l’Association des fabricants de tubes plastiques, Ahmed Chouki Bouziani. Dans une déclaration à El Moudjahid à l’occasion d’une journée d’information organisée à Alger sur le Salon international du plastique et du caoutchouc (K2019), il a souligné que «cette amélioration dans ce domaine en particulier est due essentiellement à la politique mise en œuvre par les pouvoirs publics, notamment pour encourager les secteurs de l’eau et du gaz». «Pratiquement, toutes les capacités de production en tubes PVC, évaluées à 90.000 tonnes/an, réparties sur 36 entreprises publiques et privées, ont été mises en place pendant la décennie 1980/1990.»

S’agissant de la transformation des matières plastiques, il a indiqué que «l’extrusion est en tête avec 41,3%, suivie du PET soufflage et du moulage par injection avec 20,7% et 1,0% chacun». Quant à la consommation des matières plastiques en Algérie, pour l’année 2017, il a fait savoir que «59% est représentée par l’emballage et 20% représentée par la construction et le reste par diverses industries». Il a ajouté à cet effet que la consommation par personne du plastique en Algérie a augmenté d’environ 9% par an au cours des dix dernières années, passant de 10 kg en 2007 à 23,3 kg en 2017 et est estimée à 25,8% kg en 2020. Mettant à profit cette occasion, Bouziani a mis l’accent sur l’importation de technologie plastique indiquant qu’elle est en forte augmentation : «L’Algérie est le premier importateur de technologie plastique en Afrique et le deuxième par rapport au Moyen-Orient depuis 2017 avec un montant de 185 millions d’euros», dit-il. En réponse à une question relative au recyclage, il a indiqué que ce produit représente, à lui seul 60% à 80% des déchets déversés dans le milieu marin. Ainsi la grande illusion du recyclage fait perdre au moins 7 milliards de dinars par année à l’Algérie, sachant que notre pays est la cinquième puissance mondiale en matière de consommation de sac en plastique, après les USA, le Maroc, la France et l’Australie, aux 6,5 à 7 milliards de sacs en plastique par année. Il dira à ce propos que «l’état dressé relatif au cadastre hydraulique, fait ressortir un linéaire cumulé des réseaux (adduction et distribution de l’ordre de 110.000 km, auquel s’ajoute annuellement une moyenne 3.400 km (nouveau) système et rénovation des réseaux)».

A une question de savoir le volume de l’importation de la matière première, le président de l’A.F.T.P a regretté le fait que «l’Algérie importe environ deux milliards de dollars chaque année». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple le polymère indiquant que «si l’Arabie saoudite prendra la décision d’arrêter l’exportation vers l’Algérie de polymère, toutes nos usines seront fermées». Il a insisté à cet effet sur la nécessité de réouverture des usines qui sont spécialisées dans la production de polymère.

Makhlouf Aït Ziane