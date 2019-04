Dans la lucarne : Cristiano reste à la Juve

Le football mondial est en ébullition après les derniers résultats de la Ligue des champions et surtout l’élimination de la Juve devant une très bonne équipe de l’Ajax, une élimination qui a remis en cause bien des choses. Les « bookmakers « pensaient que le fait de ramener Cristiano suffirait à lui seul de permettre à la «vieille dame» de conjurer le mauvais sort et d’étreindre la coupe aux «deux oreilles» avec envie. Ce ne fut pas le cas et en soi, c’était une très grosse perte analogue à celle de Napoléon à Waterloo. Toutefois, et après avoir bien encaissé l’onde de choc, à la Juventus on commence à reprendre ses esprits. Aussi bien Agneli, le président, qu’Allegri, le coach, on pense déjà à la saison prochaine. Le coach transalpin a décidé finalement de continuer à la tête de la Juventus avec un nouveau contrat, qu’il espère florissant et surtout gagnant. On a aussi fait circuler des informations des plus fantaisistes sur Cristiano : on aurait «débauché» du Real Madrid en déboursant plus de 100 millions d’euros pour le faire venir, ainsi tous les espoirs de remporter le fameux sacre reposaient sur le Portugais. C’est vrai que cela ne s’est pas concrétisé, mais ce n’est pas une fin en soi. On veut ouvertement retenter le coup une autre fois. À la «Juve « tous sont bien décidés à «atteindre le puits» et boire de son eau bénite. Il n’y a pas lieu de se montrer résigné ou «défaitiste». Bien au contraire, on continue à croire que les Agnelli concrétiseront leur objectif. Pour des raisons qui restent inconnues, on a ébruité une rumeur sur un éventuel départ de Cristiano. Ce n’est qu’une fausse rumeur, puisqu’au Real, personne n’a évoqué un éventuel retour de Cristiano, c’est une intox ! Finalement, après mûres réflexions, il décide de ne pas tourner le dos à la ville de Turin et ses supporters. Il va une fois encore tout entreprendre pour que la ville qui l’avait adopté très tôt retrouve sa joie et remporte le fameux sacre que tout le monde convoite. Cette décision de ne pas partir est, comme le dit la presse, vérité on pense déjà au succès. « Cristiano Ronaldo, qui a décroché samedi dernier son premier titre de champion d'Italie, a assuré «à 1000%» qu'il serait encore à la Juventus Turin la saison prochaine. «A 1000%», a répondu le Portugais à la journaliste de la chaîne Dazn qui lui demandait s'il pouvait assurer «à 100%» qu'il porterait encore le maillot de la Juventus la saison prochaine. Ronaldo est arrivé l'été dernier à Turin et son entraîneur Massimiliano Allegri et le président du club Andrea Agnelli avaient déjà déclaré que le Portugais allait rester dans le Piémont. Mais l'élimination de la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam avait fait naître un léger doute. «Je suis vraiment content. J'ai gagné ce titre dès ma première saison dans ce championnat. Ça a été une grande saison pour la Juventus puisqu'on a aussi gagné la Super-Coupe. Bien sûr, ça n'a pas été comme on le voulait en Ligue des Champions. Mais il y a encore l'année prochaine», a déclaré Ronaldo après la victoire de la Juventus contre la Fiorentina (2-1), qui a offert un 8e titre d'affilée aux Turinois «. Une fois l’information, que Cristiano restait à la Juventus, confirmée, les propriétaires du club ont déjà ouvert le « chéquier « pour redonner une plus grande consistance au club avec la venue de joueurs qui rendront le club encore plus fort. L’objectif principal est de préparer une équipe compétitive qui ne se contentera pas de dominer la Série A italienne. Les ambitions européennes de ce club de la Lombardie d’être prêt sur tous les plans. L’essentiel cette fois-ci pour la prochaine saison, c’est d’aller jusqu'au bout du rêve.

Hamid Gharbi