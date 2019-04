Australie : Robbie Fowler, entraîneur de Brisbane

L'ancien attaquant de Liverpool, Robbie Fowler, a été nommé entraîneur de Brisbane Roar, club de la

A-League australienne. L'ancien international anglais, âgé de 44 ans, a surtout fait ses gammes d'entraîneur à l'académie de Liverpool et son CV ne fait pour le reste apparaître qu'une brève expérience comme entraîneur-joueur en Thaïlande, dans le modeste club de Muangthong United.

"Je sais que des gens vont mentionner mon expérience, mais elle s'acquiert en travaillant", a déclaré au quotidien Brisbane Courier-Mail, Fowler, qui a signé un contrat de deux ans. "Je pense être un bon choix, fiable et sûr, et je vais faire tout ce qu'il faut pour faire mon boulot correctement", a ajouté l'attaquant auteur de 163 buts en 379 matches sous le maillot de Liverpool.