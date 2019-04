Sanction, NC Magra - MC Saïda : L’arbitre assistant Doulache suspendu 3 mois (LFP)

L'arbitre assistant Doulache Nassim est suspendu 3 mois à partir du 22 avril 2019 pour «agression envers un joueur du NC Magra», lors du match contre le MC Saida disputé le 15 avril dernier pour le compte de la 27e journée de Ligue-2 Mobilis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi dernier. Après l’égalisation par l’équipe MC Saïda à la 85’, et suite à une réclamation par les joueurs de NC Magra d’un corner, l’arbitre assistant Doulache Nacim a asséné un coup de tête au capitaine de l’équipe NC Magra Bibi Nabil, précise la LFP sur son site officiel. La sanction a été prise par la commission de discipline après avoir auditionné l’arbitre assistant et sur la base des images la vidéo de l’agression. Doulache a reconnu les faits et a demandé des excuses, selon la même source.

Pour mémoire, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait décidé le 15 avril match perdu à l'équipe du NC Magra sans attribuer de point au club adverse, le MC Saida, suite aux incidents survenus lors de cette rencontre. La commission a également défalqué trois points à l'équipe du NC Magra en plus de quatre matchs à huis clos dont les deux premiers se joueront à l’extérieur de Magra. En outre, le NC Magra devra s'acquitter d'une amende de 400.000 DA pour le NC Magra pour envahissement de terrain à l'issue de la rencontre entrainant des blessures graves aux officiels du matchs.