Demi-finale de la coupe d’Algérie (retour), CRB – CSC : Ce sera un match difficile

Après avoir fait un grand pas vers le maintien, le Chabab de Belouizdad, auteur d’une remontée spectaculaire, sera hôte du Chabab de Constantine, pour le compte de la seconde manche de la demi-finale de la coupe d’Algérie. Cette partie, pour le moins passionnante, se déroulera à 16h, au stade du 20-Août.

Pour rappel, les coéquipiers du capitaine Zerara s’étaient imposés par la plus petite des marges (1-0). Accrocher une neuvième étoile sur son maillot sera la cerise sur le gâteau pour le CRB, qui est passé par une période très difficile, cette saison, avant de commencer à voir le bout du tunnel. Lanterne rouge à la fin de la phase aller en championnat, les camarades de Sayoud ont réalisé une remontée spectaculaire.

L’arrivée d’Allik à la tête de la direction et d’Amrani à la barre technique, conjuguée aux efforts financiers du groupe Madar, propriétaire du club, ont permis au Chabab de retrouver son épanouissement et sa stabilité à tous les niveaux. De son côté, le CS Constantine rêve d’une première finale en coupe d’Algérie. À Cirta, on se prépare déjà pour l’événement. Moins reluisants que la saison dernière en championnat et auteurs d’un parcours plus ou moins honorable en Ligue des champions d’Afrique, les coéquipiers du goleador Abid veulent briller en coupe d’Algérie et offrir un premier sacre à leurs fervents et fidèles supporteurs dans la compétition.

Bien qu’ils soient conscients de la difficulté de la tâche face à un redoutable adversaire, qui a retrouvé sa splendeur, les Sanafir croient dur comme fer en leur qualification.

«La victoire lors du derby face au NAHD est très importante pour l’équipe. Non seulement elle nous permet de mieux entrevoir l’avenir en championnat, de maintenir notre bonne dynamique, mais aussi de mieux préparer le match de coupe d’Algérie face au CS Constantine. Pour ne rien vous cacher, je m’attends à un match très difficile, même si l’avantage au score du CSC reste négligeable. L’adversaire, qui renferme des joueurs de qualité, n’est pas du tout facile à manier. On doit rester concentrés jusqu’au bout et minimiser les erreurs défensives.

Pour ce qui est de la préparation de cette confrontation, on se base surtout sur la récupération. Les autres aspects passent au second plan. Il ne faut pas oublier que nous sommes en fin de saison et que la fatigue commence à se faire sentir», a déclaré le coach du CRB, Amrani, qui pour rappel était encore l’entraîneur du CSC durant la première phase du championnat, après avoir remporté le titre l’année dernier. De son côté, le technicien français Lavagne aborde aussi l’aspect physique et l’enchaînement des matchs. «Notre premier souci reste la récupération. Cette programmation et l’enchaînement des rencontres tous les trois jours ne sont pas favorables du tout à notre équipe. La récupération des joueurs blessés et l’état de forme de nos éléments seront notre principal souci pour cette fin de saison, notamment pour le match de coupe face au CRB. Pour le match en question, on s’attend bien évidemment à une réaction forte de la part de l’adversaire, qui nous avait déjà posé pas mal de problèmes, lors de la première manche. Nous avons un léger avantage au score qu’il va falloir bien gérer. Ça sera un match difficile pour les deux teams. Néanmoins, on y croit. On va se battre et tout donner pour arracher la qualification. La coupe reste le premier objectif du club. Pour le CSC, disputer une première finale dans la compétition est historique», a indiqué l’entraîneur des Sanafir. À noter que cette confrontation sera dirigée par l’arbitre Benabdallah.

Rédha M.