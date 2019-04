Sécurité sociale : Amélioration du service public

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a indiqué, hier à Alger, que la télé-déclaration et le paiement électronique (e-paiement) des cotisations de la sécurité sociale, mis en place par le système national de la sécurité sociale, visaient essentiellement la simplification des procédures et l'amélioration du service public.

Présidant une cérémonie de distinction des cadres du secteurs, primés au concours annuel du Sommet mondial (2019) sur la société de l'information, organisé par l'Union internationale des télécommunications (ITU) à Genève (Suisse) du 8 au 12 avril en cours, le ministre a expliqué que les prestations de télé-déclaration et de paiement électronique (e-paiement) des cotisations de la sécurité sociale, à travers l'introduction et la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), visait essentiellement la modernisation du secteur, la simplification des procédures administratives et l'amélioration du Service public offert aux citoyens, dont les employeurs et les affiliés aux caisses de la sécurité sociale».

Affirmant que cette cérémonie de distinction «se veut une valorisation de la ressource humaine du secteur et une reconnaissance des efforts déployés dans l'accomplissement de ses missions», le ministre a souligné «l'importance d'accompagner les jeunes cadres pour leur permettre de se distinguer et de leur donner l'occasion pour montrer leur créativité et formuler des propositions à même de développer le secteur».

Lors de ce concours international, l'Algérie avait été primée dans la catégorie «Rôle des Gouvernements et de tous les acteurs dans la promotion des TIC pour le développement».

Son projet portant sur «le service de la télé-déclaration et du e-paiement pour les cotisations à la sécurité sociale a été récompensé parmi les 1.140 projets en compétition de plusieurs pays.

Par ailleurs, trois Algériens dont le Secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Khiati, ont décroché le Prix décerné par l'Organisation arabe du travail (OAT) aux pionniers en matière d'action arabe en guise de reconnaissance aux efforts déployés par l'Algérie en termes de questions liées à la promotion des domaines d'action et sa contribution efficace dans les activités pertinentes au niveau arabe et africain.