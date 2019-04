GICA : Le clinker, exporté vers la côte d’ivoire

La société SODISMAC lance sa première opération d’exportation de 15.000 tonnes de clinker vers la Côte d’Ivoire à partir du port de Ghazaouat, a affirmé, hier, son PDG, Setiti Samir, en marge d’une rencontre avec les clients de la société à l’hôtel Le Méridien. La marchandise en cours d’exportation provient de la cimenterie de Béni Saf, a-t-on précisé.

Dans le cadre de la caravane «Ecoute-client» lancée par le groupe Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) en vue de se rapprocher des clients de ses différentes filiales et s’enquérir de leurs besoins et préoccupations, une rencontre a été organisée, hier, à l’hôtel Le Meridien ayant regroupé la direction et les responsables des différents départements de la société SODISMAC avec leurs clients directs, distributeurs et partenaires etc., à l’ouest du pays. «Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de marketing commercial et communication du groupe GICA. Oran est la 3e escale de cette caravane qui a été initiée dans le cadre de la charte des clients en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD). A travers cette action, nous visons à nous rapprocher davantage de nos clients, être à leur écoute et essayer de satisfaire leurs attentes les plus exigeantes » a indiqué Mme Hayat Lazri, directrice Marketing et Communication du groupe GICA. Cette opération qui va se poursuivre durant toute l’année 2019, a déjà été réalisée à Biskra et Tébessa au profit des clients et partenaires du groupe répartis sur 11 wilayas de l’est et du Sud, parmi lesquels, Khenchela, Souk Ahras, Ouargla et Ghardaïa, souligne la même responsable. A propos de la rencontre d’hier, l’un de ses objectifs, est de présenter aux clients les nouvelles offres et mesures incitatives mises en places par la société Sodismac. «Parmi les mesures que nous venons de prendre, c’est de faciliter aux clients toutes les modalités pratiques notamment en matière de paiement ou de livraison, mais aussi l’accès chez nous afin qu’il puisse être bien pris en charge. Nous proposons, aussi, de nouveaux produits qui sont en promotion afin de réduire le coût et être plus concurrentiels à travers des prix attractifs. Aussi nous pensons à trouver d’autres formules, pourquoi pas, de vente à terme à travers des crédits et d’autres avantages» a assuré le Pdg de SODISMAC «il y a quelques années nous étions dans un marché où l’offre était inférieur à la demande, alors qu’aujourd’hui, la tendance s’est totalement inversée et le marché est excédentaire et c’est pourquoi, nous sommes tenus de trouver des solutions pour permettre découler cet excédent. Il y a une année exactement, SODISMAC s’est lancée dans le marché international avec la réalisation d’une quinzaine d’opérations d’exportations totalisant 500.000 tonnes de clinker à travers différents ports du pays. Pour nous, ce chiffre est encourageant» a-t-il ajouté. Le groupe Gica compte 23 filiales à travers le territoire national et deux cimenteries ayant produit prés de 14 millions de tonnes en 2018. Deux nouvelles unités ont été lancées. Il s’agit de celle d’Oum Bouaghi déjà entrée en production et celle de Béchar qui devrait être opérationnelle, en 2020.

Amel Saher