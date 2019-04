Préparatifs de la 25e opération de relogement : Les habitants de la Casbah prioritaires

«Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la préparation de la 25e opération de relogement en faveur des habitants de La Casbah, dont les dossiers sont en cours d’examen», peut-on lire dans un communiqué, rendu public cette semaine, par les services de la wilaya d’Alger.

Le communiqué de la wilaya intervient suite à l’effondrement dans la matinée de lundi, d’un immeuble de 4 étages, sis rue Tamglit à la Basse Casbah, ayant fait 5 morts (deux hommes de 50 et 36 ans, une femme de 26 ans et deux enfants de 7 ans et 3 mois), selon les services de la protection civile.

La même source a souligné que cette préparation se déroule parallèlement à l’achèvement de la réalisation des projets de logement dans la capitale. Il faut dire que les opérations de relogement à la commune de la Casbah sont passées par plusieurs étapes dans le cadre des grandes opérations entamées par la wilaya d’Alger depuis 2014. Ainsi, 614 familles au total habitant la Casbah ont en bénéficié. «Il s’agit notamment du relogement de 392 familles en 2014 et de 222 autres en 2018», précise le même document.

Notons que depuis le mois de juin 2014 à ce jour, et grâce aux opérations de relogement, comprenant notamment, les dispositifs de l’AADL, du social, et de la formule du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a pu loger plus de 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares.

Pour éviter l’apparition de nouveaux bidonvilles, il est depuis, procédé à la démolition systématique de toute construction illégale, et les 530 hectares d’assiettes foncières déjà récupérés, ont été affectés à la réalisation de quotas supplémentaires de logements, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement au profit de la collectivité. La restauration du vieux bâti est le cheval de bataille des services de la wilaya d’Alger. A ce propos, une importante enveloppe estimée à 55 milliards de DA a été allouée à la réfection et à la restauration des immeubles, et ce, dans le cadre du plan stratégique d’aménagement et d’urbanisation de la capitale. D’ailleurs, 520 entrepreneurs et plus de 102 bureaux d’études ainsi que quelque 900 cadres supérieurs dont beaucoup d’ingénieurs ont été mobilisés pour mener à bien cette opération.

Aussi, la wilaya d’Alger s’est attelée, au titre de ses projets pour l’année 2018, à la rénovation et à la réhabilitation de 1.579 immeubles anciens, soit l’équivalent de 22.034 unités de logement.

L’opération de rénovation et de réhabilitation avait été lancée au milieu de l’année 2014. Jusqu’à la fin de 2017, le nombre d’immeubles rénovés avait atteint les 1.692, soit 34.523 logements en tout. Ainsi, le nombre d immeubles qui ont été rénovés, avec les projets à réaliser au cours de l’année 2019, s’élèvera à 3.289 bâtisses. Quant au nombre global des immeubles et habitations nécessitant des travaux de rénovation dans la capitale, celui-ci est estimé à 14.767 bâtisses, soit quelque 583.184 habitations précisément.

Par ailleurs, et sur le volet « réhabilitation de la Casbah d’Alger », classée patrimoine mondial et mise sous la tutelle de la Wilaya d’Alger, les travaux de rénovation « enregistrent un avancement notable ». La préservation et la protection de ce site «historique», «culturel» et «civilisationnel» qui a une symbolique «particulière» pour les Algériens figure parmi les préoccupations «majeures» des pouvoirs publics qui s’attellent, à lui redonner son «lustre d’antan».

En somme, une enveloppe de 24 milliards de dinars a été dégagée pour la restauration de la vieille médina d’Alger. Cependant cette restauration constitue un défi majeur pour les pouvoirs publics eu égard aux problématiques juridiques, administratives et financières. A noter que le procureur de la République près le tribunal de Bab El Oued a annoncé l’ouverture d’une enquête suite à l’effondrement d’un immeuble à Alger.

Sarah A. Benali Cherif

---------------------------------

Colère



Au lendemain du drame qui a secoué la basse Casbah où l’effondrement d’un immeuble a causé 5 morts, plusieurs dizaines de jeunes habitants de ce quartier, classé patrimoine mondial, ont marché, hier, jusqu’au siège de la wilaya d’Alger pour improviser un sit-in sous l’œil vigilant des forces de l’ordre.

En colère et scandant des slogans hostiles au pouvoir, après avoir inhumé les victimes, les manifestants ont tenu à dénoncer l’état de délabrement de la vieille ville et exigé à ce que le désormais ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, doit rendre des comptes. La veille déjà, dans la soirée, de nombreux résidents de la Casbah ont investi la rue et emprunté le même itinéraire pour crier leur ras-le-bol devant la situation dans laquelle se retrouve aujourd’hui «El Mahroussa».

S. A. M.