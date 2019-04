Des richesses immenses sont amassées : La justice enquête

Des juristes, des enseignants et des auteurs ont participé lundi à un débat sur la corruption, lors d’une émission diffusée sur Canal Algérie. Le juriste Farouk Ksentini, l’auteur Mohamed Balhi et l’universitaire Chérif Dris ont évoqué les risques que fait peser le phénomène de la corruption sur la sécurité du pays, tout en insistant sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, pour traiter ces affaires. Les participants à l’émission ont rappelé le processus judiciaire conduisant à la mise en accusation des responsables politiques cités dans des affaires de corruption.

À cet égard, la présomption d’innocence a été évoquée, car les magistrats pourraient convoquer des individus à titre de témoins, avant que des chefs d’accusation ne leur soient notifiées. La relation des juges avec la hiérarchie est qualifiée par Ksentini d’«injuste», tout en espérant que les choses puissent rentrer dans le bon sens. Tous ont émis le souhait que la justice puisse faire son travail et enquêter, notamment, sur les fortunes immenses sont amassées. M. Ksentini a évoqué les rappels du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire qui a appelé à traduire les coupables devant la justice.

À rappeler que M. Gaïd Salah avait considéré, début avril, que lors des manifestations pacifiques, le peuple est sorti pour exprimer des revendications légitimes, et il a exprimé sa «parfaite adhésion aux revendications et ambitions légitimes». Dans son allocution, il avait évoqué les affaires de corruption et il avait manifesté sa désapprobation du fait de l’entêtement, de la tergiversation et la sournoiserie de certains individus qui œuvrent à faire perdurer la crise et la rendre plus complexe. Il avait mentionné que le seul souci de ces parties est «la préservation de leurs intérêts personnels étroits, en se souciant que peu des intérêts du peuple et de l’avenir du pays».

M. Gaïd Salah avait mis en exergue la nécessité de «protéger le peuple d’une poignée de personne qui s’est indument accaparée des richesses du peuple».

Quant aux vastes opérations de pillage et de dilapidation qu’a connues le pays, ciblant ses potentiels et ressources économiques et financières, le Général de Corps d’Armée s’est interrogé sur les moyens qui ont permis à cette poignée de personnes d’amasser des richesses immenses par des voies illégales et dans un court laps de temps, en toute impunité, profitant de leur accointance avec certains centres de décision douteux, et qui tentent ces derniers jours de faire fuir ces capitaux volés et s’enfuir vers l’étranger.

Il a ajouté qu’il y a lieu d’indiquer, dans ce contexte, que les décisions de poursuites judiciaires contre ces derniers émanent de la justice par le biais du procureur général, mû par son adhésion aux revendications populaires insistantes. Ainsi, des décisions préventives ont été prises à l’encontre de certains individus, leur interdisant le déplacement jusqu’à l’accomplissement des procédures d’enquête, alors que les structures de compétence relevant du ministère des Transports ont mis en œuvre des mesures d’interdiction de décollage et d’atterrissage des avions privés appartenant à des hommes d’affaire au niveau des aéroports du pays.

Le Général de Corps d’Armée avait aussi évoqué des réunions suspectes tenues clandestinement pour comploter contre les revendications du peuple et adopter des pseudo-solutions en dehors du cadre de la Constitution, afin d’entraver les démarches de l’Armée nationale populaire et ses propositions de sotie à la crise, et, partant, exacerber la situation et la rendre plus compliquée. Le 16 avril, M. Gaïd Salah avait souligné la nécessité pour la justice de poursuive les individus impliqués dans des affaires de corruption. «Nous attendons à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indument de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au Trésor public et dilapidant l’argent du peuple», a-t-il insisté.

Le général de corps d’Armée a mis en garde contre «certaines personnes qui ont longtemps abusé des richesses du peuple et qui continuent d’activer contre la volonté du peuple et d’œuvrer à attiser la situation, en approchant des parties suspectes, et certains responsables et partis politiques».