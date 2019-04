Nouvelle plage artificielle d’Oran : Nettoyage des fonds marins

Une opération de nettoyage des fonds marins à proximité de la nouvelle plage artificielle «Les Genêts» en cours d’aménagement en bas des falaises des genêts a été organisée, sur l’initiative de l’association écologique marine «Barbarous», a-t-on appris de cette dernière. La plage artificielle Les Genêts, devrait être livrée à l’occasion de l’ouverture de la prochaine saison estivale, elle vient renforcer la potentiel touristique de la ville d’Oran, souligne-t-on.

L’opération du nettoyage en question a été effectuée en début de semaine en collaboration avec la direction du tourisme de la wilaya d’Oran et les plongeurs de la protection civile de la wilaya d’Oran, a-t-on précisé. A cet effet, l’association «Barbarous» a mobilisé près de 20 plongeurs bénévoles parmi ces membres ainsi que les plongeurs de la protection civile de la wilaya d’Oran pour nettoyer les fonds marins de cette nouvelle plage en prévision de la saison estivale, souvent précoce à Oran. Cette opération a été encadrée par le directeur du tourisme de la wilaya d’Oran et sécurisée par les garde-côtes de la wilaya. Une importante quantité de macro-déchets (pneus, plastique divers, acier et autres) ont été récupérés en plus d’un filet perdu enroulé autour des roches entre 3 et 12 mètres de profondeur. La même source fait savoir, en outre, que malgré les efforts déployés par les partenaires de cette action, une quantité importante de déchets reste toujours au fond et nécessite d’autres actions similaires pour venir à bout de cette pollution qui compromet les objectifs tracés par les autorités de la wilaya en matière de développement touristique. Dans cette optique, l’association Barbarous reste mobilisée pour réitérer cette opération avec un nombre plus important de plongeuses et plongeurs pour offrir aux futurs estivants un environnement sain et agréable qui reflète le prestige de la wilaya d’Oran. L’association invite l’ensemble des plongeuses et plongeurs de la wilaya d’Oran à venir massivement pour participer aux futures actions de nettoyage des fonds marins de la wilaya.