Plans d’eau : Attention à la noyade !

Une campagne de sensibilisation sur les risques de noyade dans les plans d’eau a été lancée par la Protection civile de Médéa, en prévision de la prochaine saison estivale, a-t-on appris auprès de cette structure. Différents partenaires, à l’instar de l’Agence nationale des barrages et transferts (Anbt), les directions des services agricoles et les forets, l’éducation et les collectivités locales, sont associés à cette campagne de prévention et d’information qui s’étalera sur deux étapes, la première s’achèvera fin mai prochain, tandis que la seconde phase couvrira toute la période estivale, a indiqué à l’APS le lieutenant Karim Benfahsi. Selon cet officier, la première phase de cette campagne d’information et de prévention va cibler, en priorité, les élèves, de manière à assurer une large diffusion de l’information parmi cette catégorie, la plus exposée à des risques de noyade, en profitant de leur présence au niveau des établissements éducatifs pour discuter de ce phénomène et leur expliquer les risques encourus lors de la fréquentations de ces plans d’eau, a-t-il affirmé.