Baignade à El-Tarf : Possibilité d’ouverture de nouvelles plages

Une commission nationale intersectorielle chargée de la préparation de la saison estivale 2019, a entamé dimanche dernier, sa mission dans la wilaya d’El-Tarf pour examiner les possibilités d’ouverture de nouvelles plages dans cette région côtière, a indiqué, la directrice locale du tourisme, Bechiniya Nedjla. S’inscrivant dans le cadre des préparatifs en cours en prévision de la prochaine saison estivale, cette commission aura à étudier les opportunités permettant éventuellement l’ouverture de «nouvelles plages» au niveau de l’une des dix plages où la baignade est actuellement interdite, tout en inspectant les conditions d’accueil des vacanciers au niveau des 15 plages ouvertes à la baignade, a ajouté Mme Bechiniya. Cette commission se rendra, ainsi, à travers trois plages interdites à la baignade situées dans la localité de Souarekh ainsi que 3 autres se trouvant à Kala et le reste dans la daïra de Ben M’Hidi, a-t-on précisé en signalant qu’une enveloppe financière de 110 milliards de dinars a été consacrée, cette année, pour les préparatifs de l’été prochain. «Il sera en effet question de pallier les insuffisances relevées dans le bilan de la précédente saison estivale», a-t-elle soutenu en notant que l’ensemble des dispositions et instructions données dans le cadre de la visite de ladite commission permettront de réunir les meilleures conditions d’accueil des touristes affluant vers le littoral Tarfinois, qui demeure l’une des destinations les plus privilégiées de l’Est du pays. Une moyenne de 3 millions d’estivants est enregistrée chaque année. Cependant, les infrastructures d’accueil demeurent insuffisantes. Lors du dernier conseil de wilaya, le chef de l’exécutif d’ Tarf a, à ce sujet, mis en relief l’importance d’accélérer le rythme des préparatifs afin d’être au rendez-vous estival, tout en insistant sur l’entretien des sites touristiques disséminés à travers principalement les communes de El Kala, Oum T’boul, El Chatt, Berrihane et Ben M’Hidi. L’accent a été, dans ce cadre, également mis sur l’amélioration des prestations à travers les 15 plages autorisées à la baignade et le renforcement des opérations de contrôle par les services compétents de l’exploitation des plages concédées suivant les contrats de concession et le cahier des charges élaborés afin de garantir le meilleur des accueils aux touristes.