Projets touristiques : Faciliter les investissements

«Les banques peuvent désormais financer jusqu’à hauteur de 70% de la totalité de la somme des projets, encourageant ainsi davantage l’investissement.»

C’est ce qui ressort des propos du ministre du Tourisme et de l’Artisanat qui s’est exprimé, hier à l’hôtel Azul d’Alger, lors d’une journée d’étude consacrée aux outils de financement des projets touristiques ce qui permettra de dégager des nouvelles voies de financement des projets à caractère touristique comme inscrit dans le plan d’action à l’horizon 2030.

Poursuivant ses propos, M. Abdelkader Benmessaoud a déclaré que pas moins de 11 accords avec des institutions bancaires ont été signés pour permettre de faciliter, aux porteurs de projets touristiques, l’obtention de prêts avantageux et éviter des lenteurs.

A cet égard, mettant à profit cette opportunité un accord de partenariat a été signé entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le Fonds d’investissement FINALEP. M. Benmessaoud a, par la suite, indiqué que notre pays est, de par sa diversité, une destination touristique par «excellence» ajoutant que ce secteur est créateur de richesse. Cette rencontre consultative vise, révèle t-il, à poser clairement sur la table les problèmes inhérents aux financements de ces projets et à les résoudre.

De son côté, le représentant de la direction générale du Tourisme, Mohamed Zoubir Sofiane a affirmé que l’Etat a consenti d’importants efforts pour développer le secteur du tourisme en accordant des avantages non négligeable sur le plan du foncier et du financement telles que des taux de bonification appliqué au crédit bancaire.

Ce qui a permis d’augmenter sensiblement les investissements, en effet, «en 2011, pas moins de 164 projets ont été examinés par les services du ministère tandis qu’en 2018 le nombre a augmenté à 660», a-t-il assuré non sans faire savoir que les taux de bonification sont de 4,5% pour les wilayas du Sud et 3,5% pour celle du Nord.

Revenant a propos des projets touristiques agrées, Mohamed Zoubir Sofiane a annoncé que son département a agréé 2.208 projets créant, ainsi, plus de 113.000 emplois et plus de 288.000 lits. Concluant ses propos, l’orateur a mis en exergue que la modernisation du secteur bancaire dans le financement des projets touristiques est une recommandation qui a été énumérée lors des assises nationales du tourisme qui se sont tenues en janvier dernier.

Dans ce même sillage, le représentant de l’association professionnelle des banques et des instituions financières, Rachid Belaid a souligné que ces institutions ont contribué aux financements de projets touristiques à la hauteur de 342 milliards de DA dont 146 milliards de DA uniquement pour la wilaya d’Alger. Pour rappel, une conférence a été organisée, avant-hier au même endroit, dédiée aux préparatifs de la saison estivale de 2019, en présence de tous les directeurs de wilaya du tourisme, ce qui constitue une première pour ce type de rencontres. S’exprimant, à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a appelé à «faire tout», pour que la prochaine saison estivale soit une «réussite», et assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un été «tranquille» et «sécurisé». L’artisanat est devenu un domaine d’activité créatrices de richesse dans notre pays», a-t-il affirmé.

Il a estimé que le défi de l’heure exige de «faire le maximum» pour être à la hauteur des exigences des familles et de la jeunesse algérienne en matière de tourisme, afin, a-t-il poursuivi, qu’elles puissent passer ses vacances chez elles. Le ministre a expliqué que ce travail est «intersectoriel», du fait qu’il regroupe plusieurs départements ministériels

Sami Kaidi