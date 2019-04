Pêche et aquaculture : Mise en exploitation de la zone d’activités de Zemmouri

La zone d'activités spécialisée dans les métiers de la pêche et de l'aquaculture de Zemmouri a été mise en exploitation par les investisseurs, a annoncé le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Boumerdès, Chérif Kadri. L'annonce de la mise en exploitation de cette zone a été faite, lors d'une rencontre ayant réuni les directeurs régionaux de la pêche avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, au siège de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Réalisée par l'État avec une enveloppe de 40 milliards de centimes, cette zone s'étend sur une superficie de 20 ha et compte plus de 46 projets destinés à l'investissement dans les domaines des métiers de la pêche, dont 26 projets ont été agréés, d'après les explications de M. Kadri. Les projets agréés portent sur plusieurs activités, à l'instar de la production d'aliments de poissons, la fabrication des filets de pêche, la transformation des produits halieutiques, le froid et la climatisation. Des investisseurs ayant obtenu leur agrément ont d'ores et déjà lancé leurs projets dans cette zone, avec un montant d'investissement s'élevant à 4 milliards DA (400 milliards de centimes). Première du genre en Algérie, cette zone-pilote permettra de créer plus de 3.000 postes d'emploi, selon la même source. À une question sur la ferme d'élevage de la crevette dans cette wilaya, M. Kadri a fait savoir que le taux d'avancement de ses travaux ont atteint 70% et devra être mise en service en 2019. En marge de cette rencontre, les directeurs régionaux du secteur ont mis l'accent sur l'importance de l'appui accordé aux investisseurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture et de leurs activités. Les investissements dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont enregistré des développements considérables, avec l'entrée en exploitation de certaines zones d'activité et des projets programmés. Pour sa part, le directeur de la pêche de la wilaya d'Annaba, Amara Ami, a indiqué que la capacité des chaînes de production des usines existant dans la wilaya s'élèvait à 8.000 tonnes/an pour les conserves de thon. Concernant les projets d'aquaculture à l'ouest de la wilaya d'Annaba, au niveau de la zone de Chetaïbi, le directeur a souligné que la wilaya est entrée dans sa deuxième année de production des crustacés, en sus du projet d'élevage du loup de mer et de la dorade avec une production annuelle de 500 tonnes.