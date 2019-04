Ils seront fournis en juillet prochain : Des équipements de sécurité pour l’autoroute Est-Ouest

Les travaux de l’autoroute Est-Ouest, dont la livraison est initialement prévue d’ici la fin du premier semestre de l’année 2019, risquent d’être retardés, au vu de la cadence de l’installation de ses équipements, notamment ceux liés à la sécurité de ses usagers.

En effet, l’Algérienne des autoroutes a lancé, hier, quatre avis d’appel d’offres pour la fourniture de 84.000 cataphotes, de 12.000 plots rétro-réfléchissants, 3.077 plots à LED, 1 200 panneaux de police et des panneaux directionnels, dont le nombre n’a pas été précisé. La fourniture et l’installation de ces équipements, prévues par ailleurs au mois de juillet prochain, interviennent au moment où des travaux de rénovation sont lancés au niveau de plusieurs points noirs de ladite autoroute, dont plusieurs tronçons réalisés ont connu maints déboires et opérations de réfections.

«Le volet sécurité des usagers et des équipements figure parmi les préoccupations majeures de l’Agence algérienne des autoroutes, qui n’a pas lésiné sur les moyens pour s’approprier les toutes dernières nouveautés technologiques en matière de contrôle et de gestion des infrastructures autoroutières», a écrit l’ADA, sur son site internet. Pour rappel, l’ADA avait accordé, le mois dernier, un ultimatum de 60 jours au groupement algéro-italien, pour finaliser le projet de réalisation des installations et équipements d’exploitation de l’autoroute Est-Ouest (lot Est).

Le lot Est a été attribué au groupement italo-algérien, composé de CMC (Italie, mandataire du groupement), Proger (It), Tecnositaf (It), Rotahem (Algérie), Imet (Italie), Ducati Italia (Italie), Cordioli & c (Italie) pour 29,54 milliards de dinars, soit près de 400 millions de dollars, au taux de change de l’époque.

L’ADA, qui a envoyé, en date du 23 janvier dernier, une lettre au groupement algéro-italien, titulaire du marché signé le 13/05/2014, dans laquelle elle a adressé une sévère mise en garde au mandataire (CMC Dl RAVENNA), menace cette fois-ci de résilier le contrat aux «torts exclusifs du groupement GRIEA».

L’Algérienne des autoroutes reproche au groupement, la faible cadence dans l’avancement des travaux et l’absence non justifiée sur les sites du projet. Elle considère également que le mandataire (CMC Dl RAVENNA) n’a pas respecté ses engagements contractuels en matière de travaux des réseaux, le déploiement de la fibre optique et les travaux relatifs à la charpente métallique des auvents des gares de péage, équipements électriques et télécoms.

Dans son courrier, l’ADA affirme que le retard accusé dans l’avancement des travaux a causé un préjudice considérable au programme initié par l’État algérien, dont l’ADA est maître d’ouvrage délégué.

Agissant au nom et pour le compte du ministère des Travaux publics et des Transports, cette Agence a ainsi pressé le groupement pour la réalisation des travaux de charpente métallique et de couverture inhérents aux auvents des gares de péage d’Aïn Smara et Bordj Bou-Arréridj Est, ainsi que les travaux de la dalle et ilôts de péage des gares du tronçon El-Yachir – Aïn Smara et surtout les travaux de gros œuvre du bâtiment de surveillance d’EI-Eulma.

L’ADA exige aussi l’approvisionnement en équipements électriques des sites d’Aïn Smara, Chelghoum Laïd, Aïn Sfiha et BBA Est, notamment les transformateurs, les groupes électrogènes, les tableaux, les onduleurs et les câbles. Il est également question d’approvisionnement dans l’immédiat, en équipements et supports de transmission du tronçon El-Yachir – Aïn Smara.

Pour l’ADA, le mandataire (CMC Dl RAVENNA) du groupement « GRIEA » doit honorer ses engagements contractuels dans un délai de 60 jours, faute de quoi l’Algérienne des autoroutes procédera unilatéralement à la résiliation du marché aux torts exclusifs du groupement «GRIEA».

Salima Ettouahria