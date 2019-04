Syndicat national des pharmaciens d’officine : Près de 250 médicaments indisponibles

«Au total, 244 médicaments sont actuellement en rupture de stock», a révélé, hier, le président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO). Convié à s’exprimer sur le médicament, sa commercialisation et sa disponibilité, M. Messaoud Belambri a, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne, indiqué que dans cette liste figurent aussi certains médicaments fabriqués localement comme les antibiotiques injectables, les anti-inflammatoires injectables, ainsi que la ventoline en aérosol qui est toujours introuvables.

Il dira, dans ce contexte, qu’avec le budget assez conséquent qui est l’ordre de 4 milliards de dollars entre importation de médicaments et production locale, «la situation devrait être meilleure que celle vécue actuellement». «Il faut des décisions urgentes pour sortir de la situation», a insisté l’invité de la Chaîne 3, ajoutant que les pharmaciens sont en train de «jongler» avec les médecins pour changer à chaque fois des médicaments qu’ils n’arrivent pas à trouver sur le marché. Selon lui, cette situation devient «intenable» pour le pharmacien et pour les malades qui subissent les conséquences de la rupture des médicaments.

Le Dr Belambri souhaite que le programme signé à fin février par le ministère de la Santé en matière d’importation de médicaments pour 2019 «puisse connaître une exécution très rapide par les opérateurs concernés», précisant que c’est pour éviter le passage difficile entre la fin du stock de 2018 et le début d’arrivée d’importation du programme 2019.

«Il y a une situation d’urgence et les opérations d’importations doivent s’accélérer pour assurer la disponibilité des médicaments qui manquent déjà sur le marché», a souligné le spécialiste.

Concernant les retards enregistrés dans l’importation des médicaments, il a exprimé son regret que «les uns rejettent la balle aux autres», le ministère accusant les opérateurs de défaillance, de non-professionnalisme et de non-présentation de programmes bien ficelés et sérieux, et des opérateurs qui reproche au ministère de la Santé d’accuser un retard».

«Nous n’avons pas cessé de demander la mise en place de nouvelles procédures et la révision des mécanismes et l’instauration de mesures d’urgence», a expliqué le Dr. Belambri, précisant que la cellule de veille, revendiquée depuis des années, n’a été créée finalement qu’en janvier 2019.

Pour le spécialiste, il est vrai que la chaîne du médicament est plus transparente et la procédure plus surveillée, à partir de l’importation, de la production jusqu’à l’officine qui est soumise une facture totale est obligatoire et à une imposition de tout le chiffre d’affaires.



« Nécessité pour les 200 praticiens inspecteurs d’occuper le terrain. »



«Tout ça fait que le marché est vraiment transparent et contrôlable», a-t-il précisé, mais ce qu’on dénonce, c’est le manque de suivi. «Actuellement on parle de la signature de quasiment 99% des programmes d’importation, pour 2019, mais est-ce que la mission du ministère de la Santé s’arrête là, ou au contraire, c’est là où commence son véritable travail», a souligné le Dr. Belambri. Et d’ajouter que «certains réflexes et le non-sérieux de certains opérateurs, qui ne sont pas professionnels, qui sont connus et que nous avons déjà signalés à plusieurs reprises, perturbent le marché du médicament et causent des pénuries.

Le président du Snapo souligne la nécessité pour le ministère de la Santé d’accompagner les importateurs, en assurant les opérations de suivi pour savoir s’ils se sont réellement engagés dans leur programme, quelle quantité a été importée et à quel niveau elle se trouve. «Pour procéder à sa distribution au niveau des officines pour ne pas pénaliser le citoyen», a noté le Dr. Belambri, ajoutant que tout le monde est d’accord sur la nécessité de mettre en place des outils de contrôle réel et d’assurer des vitrifications sur le terrain qui n’est pas suffisamment effectuée jusqu’à maintenant.

«Il faut que les praticiens inspecteurs, qui sont au nombre de 200, fassent le terrain pour vérifier les stocks et les opérations d’importations», a-t-il insisté.

Le président du Snapo a, par ailleurs, fait part de l’existence d’une variation d’importation d’importateurs de 60 à 80, chaque année.

Concernant le nombre de grossistes, il dira que le ministère de la Santé déclare officiellement l’existence d’au moins 660 grossistes enregistrés et agréés à travers le territoire national, «mais seulement 180 d’entre-eux activeraient réellement», a noté le Dr. Belambri, précisant que «15 grossistes détiennent 80% du chiffre d’affaires et donc la quasi-majorité des médicaments destinés au marché».

Le spécialiste a tenu, lors de son passage, à dénoncer certaines pratiques issues de certains laboratoires pharmaceutiques qui n’obéissent pas aux règles de la concurrence loyale. En réponse à une question d’un auditeur sur le laboratoire pharmaceutique «Saidal», il dira que «c’est le fleuron et l’école de l’industrie pharmaceutique en Algérie». Elle avait une gamme très riche de médicaments mais c’est une entreprise publique qui a connu des difficultés». Il citera parmi les difficultés la non-révision des prix.

A cet effet, il dira qu’il «est impossible pour une entreprise qu’elle soit privée ou publique, de travailler à perte et de vendre un médicament à 120 dinars alors qu’il coûte 200 dinars». Selon le président du Snapo, «il faut être rationnel et logique et tenir compte des difficultés techniques et économiques par rapport à l’augmentation des charges et vendre le médicament selon son prix de revient».

Kamélia Hadjib