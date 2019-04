Complications des maladies chroniques : Programme de sensibilisation au Ramadhan

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a tracé un programme de sensibilisation, s'étendant à plusieurs wilayas, pour la prévention des complications des maladies chroniques durant le mois béni de Ramadhan et la lutte contre les maladies à transmission hydrique, a appris, lundi dernier, l'APS auprès du ministère.

La direction de la prévention et de la promotion de la santé — spécialement les services de prévention contre les maladies chroniques — a lancé sa campagne dans la wilaya de Tissemsilt, au «Village du diabétique», via la clinique mobile «Changing diabetes» qui compte nombre de spécialités en diabétologie pour sensibiliser et prévenir les citoyens contre cette maladie et donner des recommandations aux diabétiques concernant le jeûne pour éviter les complications qui nécessitent, dans la plupart des cas, une hospitalisation, notamment chez les personnes âgées. La wilaya de Sétif a été la seconde station de cette campagne où une deuxième clinique mobile a été installée sous le slogan «Sur le chemin de la prévention» qui dispose, elle aussi, de plusieurs spécialités pour la prévention contre l'hypertension artérielle (HTA) et le diabète.

La clinique mobile «Changing diabetes» se rendra du 23 avril en cours au 2 mai prochain à la wilaya de Mostaganem. A la fin du mois en cours, la clinique mobile «Sur le chemin de la prévention» sera à Alger où un chapiteau sera installé au centre commercial «Ardis», et ce en collaboration avec l'Etablissement hospitalier public (EHP) de Birtraria.

Un forum sera organisé le 29 avril en cours au profit de la presse nationale sur le thème «Ramadhan et la santé» pour renforcer la sensibilisation sur le jeûne et les maladies chroniques.

Le programme comprend également des spots publicitaires diffusés en langues arabe, amazighe et française sur les différentes chaînes de télévision outre des émissions animées par des experts.