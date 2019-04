Partenariat algéro-américain : Une priorité

L’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher, a affirmé, lundi dernier à Constantine que l’établissement de nouveaux partenariats avec l’Algérie reste «une des priorités des Etats-Unis d’Amérique». Dans un point de presse à l’issue d’une rencontre-débat avec des investisseurs et opérateurs économiques de Constantine tenue au siège de la chambre de commerce et d’industrie, CCI-Rhumel, le diplomate américain a indiqué que son pays «œuvre à renforcer les relations bilatérales et à encourager les investisseurs à opter pour des partenariats solides».

Qualifiant l’économie algérienne de «diverse et dynamique», M. Desrocher a précisé que la rencontre avec les opérateurs économiques de Constantine avait comme objet d’étudier et de débattre les voies de développement des relations économiques entre les deux pays.

Il a dans ce contexte relevé que «l’Algérie et les USA entretiennent de fortes relations à consolider davantage à travers des partenariats d’affaires et d’échange notamment».

Le diplomate américain, qui a réitéré la volonté de son pays à développer les relations avec l’Algérie, a rappelé que c’est sa 2e visite à Constantine en l’espace d’une année.