Éducation et université : M. Bedoui préside deux conseils interministériels

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, dimanche et hier à Alger, deux conseils interministériels consacrés au secteur de l’Éducation nationale, ont indiqué hier les services du Premier ministère, dans un communiqué.

«Le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, a présidé, le dimanche 21 et le mardi 23 avril 2019, deux conseils interministériels consacrés au secteur de l’éducation nationale, à la veille de la tenue des examens nationaux de fin d’année, d’une part, et dans la perspective de la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle 2019-2020, d’autre part», a souligné la même source. Selon les services du Premier ministre, «la préparation des examens scolaires nationaux de fin d’année a été à l’ordre du jour de la première réunion qui s’est tenue le dimanche 21 avril 2019».

Le Conseil interministériel tenu dimanche a ainsi permis de «faire le point sur les dispositions prises et celles à mettre en place, à l’effet d’assurer le bon déroulement des examens de fin d’année (Bac, BEM, et 5e année primaire), ainsi que sur l’ensemble des questions liées à la sécurisation des différentes épreuves». «Il a été noté, avec satisfaction, un état d’avancement des plus appréciables quant aux mesures déjà prises par le secteur de l’éducation nationale», a affirmé la même source, soulignant que le «Premier ministre a instruit les différents responsables présents en vue de reconduire l’ensemble des dispositifs ayant donné satisfaction lors des épreuves de l’année écoulée, tant en matière de sécurité que de commodités d’accompagnement, tout en veillant à apporter les améliorations jugées nécessaires, notamment dans les régions du Sud du pays ainsi que dans les zones isolées».

Par ailleurs, le Conseil interministériel tenu mardi et consacré aux préparatifs liés à la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle de septembre 2019, a permis de «procéder à l’examen de la situation prévalant dans les trois secteurs en termes d’effectifs et d’infrastructures» et de «faire le point sur les moyens à mettre en œuvre en vue de répondre à leurs besoins sans cesse croissants», a-t-on ajouté. «Le Conseil interministériel a enregistré avec satisfaction la livraison massive d’infrastructures pédagogiques pour la prochaine rentrée et ce, dans les trois secteurs concernés», a-t-on souligné.

Il a été décidé, lors de ce Conseil, de mettre en place une commission présidée par le ministre de l’Habitat avec, pour mission, d’identifier avec exactitude les zones de tension ainsi que les correctifs nécessaires à apporter pour les prendre en charge, ainsi qu’une commission technique auprès du ministre des Finances regroupant les représentants des secteurs concernés et qui aura pour charge d’examiner les demandes financières incompressibles y afférentes.

Il a été décidé, également, de convoquer un Conseil interministériel dans une quinzaine de jours, pour «examiner les résultats des travaux des commissions instituées», a-t-on indiqué.