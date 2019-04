Procédure de levée de l’immunité parlementaire : Ce que prévoient les dispositions de la loi

La commission des affaires juridiques du Conseil de la nation a été saisie, en ce début de semaine, de la demande de levée d’immunité parlementaire formulée par le ministre de la Justice, à l’encontre de deux personnes. En l’occurrence Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, deux anciens ministres qui siègent en tant que sénateurs du tiers présidentiel. Une demande justifiée par «l’ouverture d’enquêtes judiciaires sur des affaires de corruption» et qui suscite des interrogations.

Les deux ministres seraient poursuivis dans le cadre de la même enquête sur des détournements de fonds au sein du ministère de la Solidarité nationale qu’ils ont dirigé. L’enquête avait été menée par l’Office central de répression de la corruption (OCRC) qui a été dissoute fin 2018 dans le sillage des enquêtes menées contre plusieurs hauts responsables.

En effet, en ce début de semaine, plusieurs médias de la presse nationale ont annoncé que la réunion de la commission juridique du Sénat s’est tenue dimanche, «pour statuer sur deux demandes émanant de la justice». De fait, cette réunion a été l’occasion de programmer prochainement, une séance plénière afin de voter la levée de l’immunité parlementaire à Djamel Ould Abbès et l’ancien ministre de l’Agriculture, M. Barkat.

Au fait, que dit la loi sur les procédures de la levée de l’immunité ? Comment doit se dérouler cette procédure ?

C’est le texte du règlement intérieur du Conseil de la nation, publié dans le n°49 du Journal officiel, qui a consacré un chapitre sur «la levée de l’immunité parlementaire et de la déchéance du mandant parlementaire».

Les spécialistes de droit expliquent que l’article 124 énonce qu’«un membre du Conseil de la nation peut renoncer volontairement à son immunité parlementaire par une déclaration écrite déposée auprès du bureau du Conseil». Pour sa part, l’article 125 stipule que «la demande de levée de l’immunité parlementaire, en vue d'engager des poursuites judiciaires, est introduite auprès du bureau du Conseil par le ministre en charge de la Justice». Le même article précise que «le bureau du Conseil soumet la demande à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial, qui elle, établit à son tour, un rapport sur la question dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la saisine, après avoir entendu le membre concerné, lequel peut se faire assister par l’un de ses collègues».



Le Conseil de la nation se prononce sur la levée de l’immunité parlementaire au cours d’une séance à huis clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister là aussi, par l’un de ses collègues. Pour ce qui est du délai, l’article en question indique que «toutes ces procédures doivent se tenir dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date d’introduction de la demande».

Hier encore, des membres de la commission des affaires juridiques du Sénat ont confirmé, selon plusieurs médias, que les dossiers des anciens membres du gouvernement sont au niveau du bureau de leur commission. Ceux-ci feront l’objet d’une étude dans les prochains jours.

Selon le sénateur du FLN, Abdelwahab Benzaïm, membre de la commission juridique de la Chambre haute du Parlement, la justice a saisi le Conseil de la nation pour la levée de l’immunité parlementaire de la personne qui se considère toujours comme secrétaire général du parti du FLN.

«Nous confirmons l’existence d’une demande émanant de la justice pour la levée de l’immunité parlementaire de Djamel Ould Abbès, nous confirmons aussi que la commission juridique a été saisie et que le dossier lui a été remis».

Dans une déclaration à la presse le sénateur Mohamed Kissari, a annoncé lui, que «Djamel Ould Abbès exerce actuellement des pressions sur les membres de la commission juridique en sa qualité de vice-président du Sénat, pour éviter l’examen de son dossier».

En dépit des pressions exercées sur les membres de la commission, ajoute le sénateur «Ould Abbès a été officiellement notifié, avec la proposition de, soit renoncer volontairement à l’immunité, soit de se soumettre à l’exercice des procédures légales le cas échéant».

Tahar Kaïdi