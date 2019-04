FLN, La session extraordinaire du CC dans un climat de tension : 12 candidats au poste de SG

Les travaux de la session extraordinaire du Comité central (CC) du parti du Front de libération nationale (FLN) se sont poursuivis, hier après-midi, par l'approbation à l'unanimité des membres du Bureau de la session et du comité des candidatures, qui a présenté son règlement intérieur, avant de collecter des candidatures. Au total, douze noms figurent sur la liste préliminaire des candidats au poste de SG, que sont Kharchi Ahmed, Djamel Benhamouda, Ali Seddiki, Mohamed Djellab, Saïd Bouhadja, Mustapha Mazouzi, Abdelhamid Si Afif, Saïd Bedaïda, Mohamed Djemaï, Aboul-Fadl Badji, Hocine Kheldoune et Fouad Sebouta.

C’est dans un climat de confusion que se sont ouverts les travaux de la session extraordinaire du comité central FLN pour l’élection d’un nouveau secrétaire général du parti. Près de 350 militants, sur les 504 que compte cette instance, étaient présents à ce rendez-vous, où on a remarqué l’absence de l’ex-SG Djamel Ould Abbès. L’entame des travaux a été émaillée de quelques escarmouches entre les membres du CC. Certains se sont opposés au choix du membre désigné pour présider les travaux, en sa qualité de membre le plus âgé, tel que prévu dans les statuts du parti, on a vu la présence d'anciens visages du parti et des ministres. C’est dans ces mêmes conditions que la décision de retrait de confiance à l’ex-SG Djamel Ould Abbès appuyée par le gel de sa qualité de membre du comité central ont été adoptés à l’unanimité. A relever que Ould Abbès, a qui l’autorisation de tenir la session extraordinaire du CC a été remise, n’a pas pris part aux travaux d’hier. La séance d’ouverture a été levée suite à des désaccords survenus au sujet de la liste proposée pour les membres du bureau de la session, et concernant l'élaboration de la liste des membres du comité de candidatures pour le poste de SG. Les membres du Comité Central ont exprimé par ailleurs leur souhait d’aller vers l’élection d’un nouveau secrétaire général de manière consensuelle, loin de toute injonction où favoritisme, en ce sens le dernier mot revient à l’urne. «Les membres du Comité ont convenu de choisir souverainement un nouveau Secrétaire général, sans favoritisme et loin des pratiques qu'a connues le parti dans pareilles occasions», a soutenu, en effet, le militant membre du CC Ahmed Benaï, cité par l’APS. Il est exigé également que le prochain SG du parti répond au profil d’un «véritable militant issu de la base et surtout qui n’est pas impliqué dans des affaires de corruption». Ce à quoi a plaidé notamment le mouhafedh de Hassi Messaoud, Abdelli Abdelhamid, ayant affirmé que le SG qui sera élu «doit être intègre et loyal». Cité par l’APS, il ajoutera que la mission du nouveau chef du file du parti consistera, en premier lieu, à servir les intérêts du parti, en particulier, et ceux de l’Algérie, en général. «Tous les membres du CC rejettent que des ministres ou d'anciens responsables présentent leur candidature pour le poste de SG», a-t-il également fait remarquer. Abondant dans le même sens, Nassima Hadj Kouider de la Mouhafadha de Bouzaréah (Alger) s'est dite contre la candidature de tout responsable, membre du Parlement ou ministre pour le poste de SG du parti. Parmi les critères que le SG élu doit remplir, Mme Hadj Kouider a cité «l'ancienneté et l'impartialité», arguant que ce dernier doit réserver un bon traitement à l'ensemble des militants, notamment ceux de la base dans le cadre du respect des statuts du parti». De son côté, M. Si Foudil Mohamed (Mascara) a appelé à la nécessité, pour le FLN, d’aller de l'avant, à travers un rajeunissement de ses militants et une rupture totale avec toutes les pratiques anciennes, notamment en matière de transparence dans la gestion du parti. D’autre part, il a été procédé lors de la session extraordinaire du CC du FLN au choix des membres respectifs du bureau politique et du comité de candidatures, à savoir 3 représentants pour chaque région. Le membre du bureau politique du FLN et chargé de la communication, Hocine Khaldoun, avait souligné, la veille de la tenue de cette session, l'importance de la reporter et de revoir l'aspect juridique, objet de polémique, à travers la publication de la liste officielle des membres du CC issue du 10e congrès».

L'instance dirigeante du FLN avait démenti, récemment, la démission de son coordonnateur, Mouad Bouchareb, affirmant «exercer normalement ses missions». Elle a également rappelé que les «portes du parti restent ouvertes à tous les cadres et militants, sans exclusive».

