Prévention routière : La Police investit le terrain

Agissant au titre de leur programme préventif à l’approche notamment du mois de Ramadhan et surtout de la saison estivale et des flux qui la caractérise sur nos routes d’une manière générale, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif ont mis en œuvre ces dernier jours un imposant programme tendant notamment à combattre la criminalité sous toute ses formes et le phénomène des accidents de la route qui n’est, hélas, pas sans se traduire encore par des pertes humaines et des atteintes corporelles.

C’est ainsi qu’une vaste opération coup-de- poing a été entreprise à travers les grandes agglomérations urbaines de cette wilaya, marquée notamment par des «visites» inopinées, des points de contrôle fixes et mobiles sur les lieux fréquentés par les délinquants et les axes routiers connus généralement pour être des points noirs, souvent ciblés dans ce genre d’opérations. Le bilan, qui a été rendu public par la cellule de communication et des relations générales de la sureté de la wilaya à cet effet, fait ressortir durant cette semaine 3.047 contrôles de personnes, 208 cas d’examens de situations, l’interpellation de 24 personnes impliquées dans diverses affaires et celle de 5 autres recherchées par la justice et militaire.

Par ailleurs, 1.903 véhicules ont fait l’objet de contrôle, donnant lieu à la mise en fourrière de 16 d’entre eux et 96 mises en fourrière de motocyclettes, cela indépendamment de la rédaction de 250 procès-verbaux pour infraction au code de la route et 50 délits routiers.

Des réalisations qui attestent de la présence constante de ce corps de sécurité sur le terrain et le redéploiement de ses éléments aux différents points noirs des agglomérations urbaines, à l’effet de veiller à la sécurité et la tranquillité du citoyen, l’appelant par la même à dénoncer tout acte malveillant ou atteinte criminelle.

