Oran : Les artisans dénoncent « l’exclusion »

Des artisans à Oran, affiliés à la chambre de l’artisanat de la wilaya d’Oran, crient à «l’exclusion dont ils sont victimes» et qui, selon eux, menace des centaines d’emplois. Lors d’une rencontre tenue jeudi, les artisans dénoncent le non-respect des lois et réglementations en vigueur qui stipulent l’obligation de consacrer une part des marchés publics aux artisans. Résultat, expliquent-ils, un nombre important d’ateliers intervenant dans le secteur risque la faillite et les artisans le chômage. C’est dans cette optique qu’une assemblée extraordinaire des membres et élus de la chambre de l’artisanat et des métiers a été tenue jeudi dernier, et dont l’ordre du jour était de faire un état des lieux sur la situation actuelle du secteur et chercher des solutions aux problèmes, a indiqué une source autorisée.

Il faut savoir que la wilaya d’Oran recense 15.000 artisans inscrits à la chambre de l’artisanat dont une grande partie souffre de problèmes contraignants, a-t-on expliqué. En tête de leurs préoccupations, le non-respect du quota de 20% des offres publiques aux artisans et aussi la non-reconnaissance de la carte de l’artisan dans le postulat aux projets. De leur côté, les associations essaient de s’organiser pour sauver les activités artisanales. Parmi les démarches envisagées, l’organisation du premier festival de l’artisanat à Oran dédié aux métiers de l’artisanat présenté sous forme d’un festival et non d’un salon, porté par l’association soleil.

L’autre nouveauté réside dans le fait que c’est une manifestation organisée à 100% par une association locale qui active dans le secteur depuis plus de 20 ans. Ses promoteurs veulent faire de cet événement un espace et un rendez-vous pour valoriser tous les produits artisanaux qui représentent la richesse culturelle nationale de notre pays.

Aussi déterrer et ressusciter des vieux métiers d’artisanat et les faire connaître aux nouvelles générations. «On ne peut pas parler de la relance du secteur du tourisme sans développer l’artisanat et ses métiers.

Et comme vous le savez, le tourisme est l’un des piliers d’une économique altérative créatrice de richesse comme c’est le cas partout dans le monde. C’est pourquoi nous voulons que notre événement ait un impact sur l’économie locale et nationale, car un métier fait vivre et souvent permet la création des micros et petites entreprises qui se développent et contribuent à l’économie nationale», avait affirmé Serfaoui à notre journal.

Amel Saher