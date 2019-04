Démission parentale : L’autre atteinte aux droits de l’enfant

On parle beaucoup de la malice, des coups bas, des bévues des enfants, parfois de leur insolence ou encore leur entêtement à oser des choses dans le jargon des «adultes» inadmissibles, pour ne pas dire nuisibles.

Mais, l'on a très souvent tendance à oublier ce détail de grande importance qu'est, avant tout, l'attitude des parents; ce premier maillon de la chaîne chargé de former l'homme de demain. Il est connu que les parents, au delà de leur mission purement matérielle envers leur progéniture, ont sûrement un rôle indéniable dans le développement des facultés mentales et psychologiques de leurs enfants d'une part et la sécurité de ces derniers, de l'autre. Être père ou mère, en effet, inspire, souvent, la subvention aux besoins élémentaires de l'enfant, mais aussi sa protection contre d'éventuels dangers, qu'ils soient réels ou virtuels. Aujourd’hui, le mode de vie de la famille algérienne n’est plus le même. Les parents s’occupent moins, de nos jours, de leurs enfants, avec le vent en poupe des garderies et des nourrices qui s’attellent, il faut le dire, à remplacer les parents et plus particulièrement les mamans. Le résultat, d’ailleurs, ne se fait pas attendre sur les comportements des parents et des enfants à la fois ; les premiers perdent leur autorité et les deuxièmes, quant à eux, n’ont plus de compte à rendre à personne, d’où leur exposition aux dangers moraux.



Plus de 5.000 enfants délinquants en 2017



Autres temps, autres mœurs ou plutôt autre notion d’éducation des enfants. La rue est devenue une bouffée d’oxygène mais aussi une menace réelle. En effet, ce qui est considéré comme étant espace-jeu par excellence se transforme, par les temps qui courent, en fief pour fabriquer de petits délinquants, pour ne pas carrément des monstres. Les mauvaises fréquentations, ajoutées à l’insouciance des parents et le manque de communication surtout sont à l’origine de l’émergence de maux sociaux qui prennent de l’ampleur dans les quartiers.

Ce n’est point étonnant de voir des enfants violents ou même sombrer dans la consommation de stupéfiants ou le vol. Les services de police ont enregistré, en 2017, pour rappel, 5?422 enfants délinquants. On commence par un petit larcin, seul ou en bande, pour aller vers des délits plus graves et même des crimes.

De l’autre côté, le péril de la technologie et du virtuel est omniprésent dans nos foyers, avec l’avènement de l’outil internet. L’addiction de ces derniers, au même titre que leurs parents, se solidifie, jour après jour, avec des conséquences dramatiques sur la santé des bambins et leurs comportements. Les risques de détournement de ceux-là augmentent avec la cybercriminalité, devenue une réalité.

Aujourd’hui, les sociologues et les psychologues ne cessent d’appeler les parents à assumer leurs fonctions pour éviter que l’enfant ne cherche, dans la rue ou le monde virtuel, un canal pour s’épanouir ou tout simplement communiquer.

Samia D.