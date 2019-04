L’entrefilet : Trésors récupérés

Le musée public national Frères Boulaâziz de Khenchela conserve plus de 7.000 pièces de biens culturels mobiles récupérés depuis 2010, a affirmé lundi son conservateur, Chaâbane Sekaoui. «47% de ces pièces muséales ont été récupérées par les services de la sûreté et de la gendarmerie, 45% ont été directement recouvrés par les techniciens du musée lors de sortie et 8% ont été acquis sous forme de dons de citoyens», a précisé le même responsable à l’APS. Il a, par la même, salué les efforts des services de sécurité en matière de recouvrement des biens culturels mobiles soulignant que 3.810 pièces de monnaie en bronze frappées durant la période byzantine ont été récupérées par la brigade de gendarmerie de N’sigha. Une cruche de la période romaine et deux plaques de pierre portant des inscriptions latines ont été récupérées par les brigades de gendarmerie des communes d’El Mehmel, Khenchela et Tamza. Les unités de la direction de wilaya de la sûreté nationale ont également récupéré d’importants lots de pièces historiques dont des pièces de monnaie en argent de la période ottomane portant l’effigie du sultan Sélim, recouvrées par la sûreté de la daïra de Chechar, en plus de lanternes à huile romaines et pièces de monnaie romaines en cuivre. La sûreté de Bouhmama a, en outre, récupéré une statue de bronze représentant un lion, une fausse statue pharaonique en résine dur, une statue en bronze de la déesse Vénus et une statue en résine dur d’une femme asiatique. La première pièce acquise par le musée de Khenchela a été une poterie remise en 2010 par l’officier décédé Zouhir Abderazak.

R. C.