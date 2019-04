Réformes économiques : Le FCE propose une approche globale

Le Forum des chefs d’entreprises propose une approche globale des réformes économiques, que ce soit pour le cadre institutionnel ou légal. Dans une déclaration, dont une copie nous été transmise, le FCE appelle à «libérer l’investissement et l’initiative économique à tous les opérateurs à travers l’élargissement du réseau des PME- PMI, ainsi que renforcer la sous-traitance et une meilleure place aux jeunes entrepreneurs pour participer à ce changement historique». L’objectif est aussi de «consacrer les bases et principes d’une démocratie réelle, caractérisée par une bonne gouvernance politique, économique et transparente dans la gestion des affaires du pays. Le même communiqué ajoute que «la construction d’un Etat de droits et de libertés est l’unique garant des droits de tous, et la mise en place d’institutions fortes au service du citoyen et du pays». Dans le même document, le FCE a relevé la nécessité de troquer l’uniforme de la «rente» pour endosser celui d’une «économie productive, créatrice de richesses, et porteuse de valeur ajoutée, ce qui contribue à une stabilité réelle et à un développement durable». Affichant son soutien à toutes les revendications légales du changement «pour ancrer les valeurs démocratiques», ledit forum appelle tous les «forces actives de prendre en charge dans les meilleurs délais les revendications populaires». Dans sa déclaration, le FCE apporte son «soutien à l’institution militaire quant à sa position dans la garantie de la stabilité et faire réussir la période de transition, et ce, dans le but de sauvegarder la sécurité du pays et des citoyens durant ce moment historique que vit l’Algérie». Il avertit, dans ce même ordre d’idées, que «tout prolongement de la crise aura des conséquences négatives sur la situation économique». L’organisation patronale présidée par l’intérimaire, Moncef Othmani, a appelé les enfants du pays, les décideurs au sein et hors des institutions officielles à concrétiser, main dans la main, les revendications du peuple et ce, au service de l’Algérie avant tout autre chose. Rappelons, que le FCE a fixé la date de la tenue de l’Assemblée générale élective pour élire le successeur d’Ali Haddad au 22 juin prochain. «Au cours de la réunion du Conseil exécutif, le comité ad hoc chargé du recueil des candidatures a été installé conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement intérieur qui prévoient cette installation deux mois avant la date de la tenue de l’Assemblée générale», précise le FCE. Les candidats ont jusqu’au 16 mai prochain pour déposer leurs candidatures.

Fouad I.