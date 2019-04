Sommet des deux rives de la Méditerranée : Une zone de prospérité à construire

Le Forum de la Méditerranée se tiendra les 23 et 24 juin 2019 à Marseille. Ce sommet qui s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée va réunir cinq Etats de la rive sud de la Méditerranée (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) et cinq Etats de la rive nord (Portugal, Espagne, France, Italie et Malte). On constate, ces dernières années, que la question du renforcement de la coopération entre les deux rives a constitué l’une des préoccupations majeures des Etats membres de cette organisation. La question qui se pose est de savoir quels sont les moyens et les mécanismes à mettre en places pour tisser des liens forts, dans tous les domaines, entre les deux rives de la Méditerranée.

Les experts estiment à cet effet qu’une véritable coopération euro-méditerranéenne ne peut s’établir sans ouvrir aux pays de l’Afrique du Nord l’accès au développement par l’industrialisation et de résoudre le problème des écarts de niveaux de vie entre les deux rives qui sont, il faut le préciser, considérables. Donc, il est important de relancer la dynamique de coopération entre les deux rives est cela à travers la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement humain, économique et durable.

A ce propos les experts et les hauts responsables des deux rives considèrent que la Méditerranée est une zone stratégique majeure, et que sa stabilité est nécessaire pour le monde entier. S’agissant des principales organisations économiques internationales, les organisateurs ont souligné que ce sont la Banque Mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Le sommet repose, selon le Quai d'Orsay, sur la conviction que la société civile doit être «pleinement» associée à la définition d’un nouvel agenda «positif» pour la Méditerranée. Il intègre donc la société civile à travers, d’une part, cinq forums thématiques préparatoires et une réunion de synthèse organisés par des pays du Dialogue 5+5.

Il y aura également la mobilisation de cent personnalités qualifiées de la société civile méditerranéenne issues des pays du Dialogue 5+5. Chaque Etat du Dialogue 5+5 a suggéré dix personnalités issues de la société civile, l’une d’entre elles est désignée chef de file. Ces personnalités qualifiées sont appelées "les Cent". Ils participent à l’ensemble des forums préparatoires thématiques dans une optique de restitution des débats et de recensement des idées et des projets. Ils se réuniront les 11 et 12 juin à Tunis pour un exercice de synthèse, «l’Assemblée des Cent», au cours duquel ils appelleront les chefs d’Etat et de gouvernement du Dialogue du 5+5 à prendre en compte leurs propositions d’actions concrètes.

Il y a lieu de préciser que l’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi les organisations pan-méditerranéennes et les principales organisations économiques internationales présentes dans la région sont associées à cette initiative.

M. A. Z.