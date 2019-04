Inauguration du laboratoire national d’essais (LNE) : Protéger la production nationale

Le premier Laboratoire national d'essais (LNE) en Algérie, spécialisé notamment dans le contrôle des produits industriels, a été inauguré, hier, par le ministre de Commerce, Djellab Saïd.

S’exprimant à cette occasion, il a souligné que «cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une feuille de route pour le renforcement du réseau des laboratoires et le renforcement du dispositif de contrôle de la qualité et la répression des fraudes.» Il dira dans ce sens que «le nombre de laboratoires, publics et privés, au niveau national est de l’ordre de 306, dont 25 laboratoires publics sont déjà accrédités par ALGERAC.» S’agissant des objectifs de ce laboratoire, il a indiqué qu’il s’agit entre autres, de protéger les consommateurs et la production nationale, le contrôle de la conformité des produits pris en charge par rapport aux textes réglementaires et aux normes nationales en vigueur, l’assistance aux laboratoires de la répression des fraudes dans différents domaines technique et principalement la maintenance des équipements et les opérations métrologiques.

Mettant l’accent sur la formation, le ministre a insisté sur la nécessité de lancer des formations continues qui permettront aux ingénieurs et aux personnels d’être au diapason de l’évolution technologiques au niveau mondial. S’agissant de la stratégie nationale de l’exportation, M. Djellaba a fait savoir qu’elle est achevée et cela après trois sessions d’intenses travaux qui ont connu la participation de l’ensemble des parties prenantes».

À ce propos, le ministre a estimé que «ces laboratoires constitueront un moyen idoine, pour certifier les produits destinés à l’exportation». En ce qui concerne, le droit additionnel provisoire, il a fait savoir qu’il a été publié, hier sur le Journal officiel. Il a précisé à cet effet que «tous les produits importés, dont la demande du marché est très importante, seront exclus de la DAPS. Il citera à titre d’exemple les fruits secs, la viande rouge, etc.. En réponse, par ailleurs, à une question sur le Ramadhan, il a indiqué qu’«actuellement nous sommes en concertation avec les différentes associations, pour prendre les mesures nécessaires afin de régulariser le marché (fruits et légumes)», avant d’ajouter ensuite que «le 27 avril plusieurs nouvelles seront annoncés. » Il y a lieu de noter que le laboratoire LNE situé à la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger) sur une superficie de plus de 6.100 m2. Les travaux de réalisation, entamés en 2008, sont complètement achevés. D’un coût global estimé à 1,4 milliard de DA, le laboratoire est bâti en tenant compte de la charte de l’environnement en vigueur de l’Agglomération nouvelle de Sidi Abdallah (ANSA) relative aux normes urbanistiques. Le directeur général du LNE avait indiqué qu’il comptera 20 sections d’essais spécialisées pour s’assurer de la conformité des différents produits industriels. Dans le cadre de ses activités commerciales, le laboratoire fournira des prestations aux opérateurs dans le cadre de l’obligation de l’autocontrôle, aux organismes chargés de l’évaluation de la conformité et de la certification, la confection des outils et bancs d’essais pour les fabricants, des prestations métrologiques (étalonnage et vérification) aux opérateurs.

Makhlouf Ait Ziane