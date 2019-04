Nouvelles d'Oran, Secteur sanitaire : 2.997 actes opératoires enregistrés en deux mois à l’EHU d’Oran

Le bilan des activités de l’ Établissement hospitalo-universitaire de la région de l’Ouest, l’EHU d’Oran 1er-novembre, correspondant à la période allant du 1er janvier au 28 février, fait état d’un total de 2.997 actes opératoires, 52.817 consultations, 9.447 hospitalisations et 19.747 admis du jour.

Dans les détails et précisément dans le volet des services médicaux, le département de pneumologie a enregistré 1.427 consultations, 143 admissions et 462 cas d’admission du jour. En médecine interne, 1.779 consultations, 95 admissions et 582 hospitalisations du jour ont été recensés. Même volume de l’activité relevé dans le service hématologie illustré par 1.574 consultations, 88 hospitalisations et 4.103 admissions du jour. Idem pour les services de dermatologie, cardiologie et endocrinologie ayant recensé, respectivement, 2.219, 6.341 et 3.107 consultations, 82, 436 et 116 hospitalisations du jour et 590, 75 et 504 admissions du jour. D’autres chiffres importants concernent les activités des départements de néphrologie, gastrologie et oncologie. L’on note, respectivement, 1.563, 1.466 et 1.861 consultations, 83, 131 et 537 hospitalisations et 1.377, 548 et 2.289 admissions du jour. S’agissant du service de neurologie, celui-ci a enregistré 742 consultations, 176 hospitalisations et 2.952 admissions du jour. Pour ce qui est des services chirurgicaux, le bilan des deux premiers mois de l’année en cours indique le plus important nombre d’interventions chirurgicales enregistré dans le service de gynécologie obstétrique et néonatalogie avec 1.478 actes chirurgicaux, dont 927 accouchements (487 par voie basse et 440 césariennes). Il est suivi par les services des UMC, chirurgie orthopédique & traumatologique et chirurgie vasculaire ayant recensé respectivement, 338, 242 et 151 actes opératoires. Par ailleurs, il convient de souligner que le premier service mobile d’urgence et de réanimation (unique du genre à l’échelle nationale) lancé officiellement en janvier 2017, avait rendu public en 2018 son premier bilan annuel d’activité qui fait état de 455 cas d’admission du jour et 258 hospitalisations.

Sur ce total, 97 interventions (hôpital du jour et hospitalisation) ont été recensées au courant du 1er trimestre, 155 dans le 2e trimestre, 191 durant le 3e trimestre, enfin, 270 dans le 4e. Selon le chef de service du SMUR, Dr Brahim Bendelhoum, une grande partie des cas pris en charge par le SMUR se situent dans la tranche d’âge allant de 30 à 70 ans. Il explique, par ailleurs, que la plupart des cas d’interventions concernent les pathologies cardiaques et neuro-vasculaires avec une fréquence moyenne de 3 à 7/par jour. A savoir que le facteur climatique joue un rôle dans la hausse ou la baisse de certaines pathologies. «les accidents cardiovasculaires (AVC) augmentent pendant l’été, contrairement aux pathologies cardiaques qui diminuent pendant les périodes de chaleur et augmentent en hiver», a-t-il indiqué. Il faut savoir que l’unité des Urgences Mobiles (SMUR) est la première du genre créée en Algérie. Elle est entrée en service le 5 janvier 2017.

A son ouverture, elle comptait 16 médecins généralistes qui ont bénéficié d’une formation spécialisée, contre 12 aujourd’hui. «En fait, nous avons eu des difficultés pour recruter des médecins généralistes qui ont travaillé dans les services des urgences formés spécialement pour ce genre d’interventions. Il faut dire qu’ils sont rares dans notre pays. Il faut savoir que les médecins du staff actuel du SMUR ont été formés et initiés par des spécialistes français. Cela dit, le service dispose actuellement de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement. Au plan organisationnel, nous essayons de faire mieux», a-t-il assuré. Les médecins urgentistes ont pour mission d’intervenir sur place avant l’arrivée du malade à l’hôpital et son admission au service des urgences. L’intervention des équipes de soins, qui commence au domicile du patient ou sur un chantier, permet de réduire le temps d’intervention, son transfert dans des conditions correctes, son ralliement rapide au service approprié au niveau de l’établissement, ce qui optimise les chances de sauver le malade. Le but est de gagner du temps, a-t-on expliqué.

«Le SMUR d’Oran prend ainsi en charge les urgences médicales liées à différentes pathologies — cardiovasculaires, respiratoires et neuro-vasculaires entre autres — ce qui permettra de réduire la morbi-mortalité», explique un responsable. L’équipe médicale de cette structure est en mesure d’apporter les soins d’aide médicale urgente en dehors de l’enceinte hospitalière et être appelée à participer au transport entre hôpitaux (transports secondaires) lorsqu’un patient nécessite des soins ou une surveillance médicale intensive pendant le trajet, ajoute-on. Il convient de souligner que la médecine d’urgence n’est pas encore dotée d’un statut d’une spécialité à part entière dans notre pays. L’EHU d’Oran est aussi le premier établissement en Algérie à se doter d’un système d’information hospitalier SIH et un dossier médical électronique DME, qui offrent la possibilité d’une meilleure prise en charge et une continuité des soins. Sur un autre registre, le secteur de la santé dans la wilaya d’Oran a été doté la semaine dernière de 4 véhicules ambulances de marque Mercedes montés à l’usine de Tiaret. Quatre établissements ont bénéficié de ces véhicules, à savoir l’EHS Nouar Fadéla et les EPSP d’Es Sédikkia, Arzew et Aïn Turck.

----------------------------------

Saisonniers depuis 20 ans

1.076 travailleurs régularisés en tant que contractuels

Pas moins de 1.076 travailleurs saisonniers depuis 20 ans dans la commune d’Oran ont été régularisés et recrutés en tant que contractuels, ont annoncé les responsables de la commune d’Oran. Une décision qui fait suite à l’accord accordé par le gouvernement à une demande introduite par la commune d’Oran depuis trois années. Lors d’une visite effectuée par le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, au siège de la division de l’hygiène et d’assainissement, cette décision a été rendue publique en présence d’un nombre du personnel concerné par cette régularisation. Le premier responsable a affirmé, lors de cette rencontre, que cette décision a bénéficié d’une dérogation spéciale du gouvernement. Des centaines de travailleurs saisonniers dans les différents secteurs d’activité relevant de la commune d’Oran n’ont cessé d’organiser, depuis des années, des actions de protestation pour faire entendre leur voix et dénoncer la précarité de leur situation socioprofessionnelle qui dure depuis 20 ans. Le wali d’Oran, et à l’occasion de sa rencontre avec les travailleurs, a fait savoir qu’une commission de travail mixte sera créée incessamment pour suivre et étudier de près les revendications des travailleurs en concertant avec les concernés eux-mêmes.

----------------------------------

Coopération dans le secteur de l’agriculture

Une responsable américaine reçue par la CCIO

Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, les membres de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) ont reçu l'attachée de l'agriculture et de l’économie auprès de l’ambassade des États-Unis d'Amérique (USA) en Algérie, Mme Justina Torry, en marge d’une visite de travail à Oran. Cette rencontre, à laquelle ont pris part un représentant des opérateurs économiques algériens intervenant dans le secteur de l’Agro-industrie, a permis, selon les responsables de la CCIO, «de faire un état des lieux sur la situation actuelle de l'agriculture au niveau de la région de l'Oranie, et d’essayer de forger de possibles passerelles de collaboration pour de futurs partenariats fructueux entre les deux pays». Pour rappel, le service agricole de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie a organisé en décembre dernier, en collaboration avec la ferme Benchekor Mostéfa et Fils et la direction des services agricoles de la wilaya d’Oran, un séminaire sur le «Programme de bourses Cochran.

Ce dernier a pour objectif d’offrir des formations de qualité aux spécialistes et cadres activant dans les domaines des politiques commerciales et agricoles, du développement de l’agroalimentaire, du marketing et des sciences animales, végétales et alimentaires, et ce, afin d’améliorer les systèmes agricoles locaux, tout en renforçant et développant les relations commerciales avec les États-Unis, a-t-on indiqué. Depuis sa création en 1984, le «Programme de bourses Cochran» a assuré la formation de plus de 18.000 participants issus de 126 pays, dont 190 Algériens, selon un communiqué de l’organisme organisateur.

----------------------------------

Art et culture

L’exposition « Regard sur ma ville Oran » voyage à Vienne

La célèbre photographe oranaise Nora Zaïr a organisé son premier vernissage de son exposition «Regard sur ma ville Oran», au centre culturel Urania, Vienne, Autriche, à l’initiative de l'association ostro-algérienne. Une exposition déjà présentée à Oran et Strasbourg en 2016. «Entre le vieil Oran et la nouvelle ville, j'immortalise depuis 2012 le quotidien des Oranais, dans les rues, les marchés et parfois même dans les intérieurs », a indiqué la photographe devant les visiteurs de cette exposition. Cette dernière a, en outre, proposé à ses visiteurs une série de photos du mouvement du 22 février représentant des Oranais, comme tous les autres algériens, qui se révoltent avec le sourire et de l'humour noir sur les pancartes. «Ils se révoltent en ce moment même où je vous parle. comme chaque vendredi, le combat continue pacifiquement, mais sûrement, pour dire non à l'injustice, non à la corruption, oui à la démocratie, pour une Algérie meilleure», a-t-elle ajouté. Nora Zaïr est artiste photographe qui pratique la photo depuis 2012. Depuis quelques années, elle dirige des ateliers de formation dans la photographie. Elle est, par ailleurs, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en hydraulique.