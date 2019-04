Grand angle : Le plus dur est toujours après

Ce qui se passe au Soudan est symptomatique de toute la difficulté à laquelle ne manque pas de faire face un mouvement politique protestataire, lancé pour exiger un changement radical dans n’importe quel pays du monde car le président en place et son régime ne répondent plus aux attentes du peuple ou sont en décalage avec ses aspirations. Mais, aussi légitimes soient-ils, faut-il aussi le souligner, ces mouvements «révolutionnaires», là où ils sont initiés, se trouvent néanmoins vite confrontés à un premier et véritable défi, celui de se transformer d’un mouvement contestataire à un cadre structuré à même d’accompagner la transition politique dans le sens voulu, et permettre ainsi l’émergence d’un nouveau régime. Ainsi, après avoir poussé à la destitution du président Omar El Bechir, l’opposition semble être incapable de peser suffisamment pour satisfaire sa nouvelle revendication qui consiste en un transfert rapide du pouvoir aux civils. Le Conseil militaire de transition mis en place dès la destitution de l’ancien président et l’annonce d’une période de transition fixée à deux ans font craindre à un recyclage du régime. Mais, cette crainte n’a pas pour autant unifiée l’opposition. C’est donc sans surprise que l'amorce de dialogue politique entre militaires et dirigeants de la contestation a tourné court. Si le dessein des militaires de recycler le régime, dans lequel ils étaient forcément d’une manière ou d’une autre partie prenante, est compréhensible, il n’en reste pas moins que la partie à blâmer est l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), qui regroupe les principales formations contestataires. Et pour cause, alors qu’elle avait prévu d'annoncer dimanche la formation d'une instance civile censée remplacer le collège d'officiers supérieurs à la tête du pays, elle a finalement fait savoir qu'elle le ferait «dans quelques jours». Un retard qui renseigne sur une difficulté certaine à faire émerger des noms susceptibles de composer ce Conseil. Mais cette difficulté est tout aussi compréhensible car loin d’être propre aux Soudanais. En fait les mouvements protestataires mis devant l’obligation de se structurer pour poursuivre leur post-révolution dans un cadre constitutionnel et légal se trouvent piéger et ne manquent pas de se faire déborder par ceux qui voudront surfer sur la vague et feront en sorte de bloquer l’évolution du processus. Du pain béni pour les tenants de l’immobilisme et du statut- quo.

Nadia K.