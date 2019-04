Référendum sur la révision constitutionnelle en Égypte : Les résultats connus au plus tard le 27 avril

Les Égyptiens ont voté lundi dernier au dernier jour d'un référendum sur une révision constitutionnelle visant à prolonger jusqu'en 2030 la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi et renforcer ses pouvoirs.

Les bureaux de vote ont fermé à 19H00 GMT après trois jours de consultation et le dépouillement des bulletins a commencé. Les résultats devraient être connus au plus tard le 27 avril.

Les bureaux de vote ont ouvert, samedi dernier, dans le cadre d'un référendum sur une révision constitutionnelle, après l'adoption à une écrasante majorité du parlement des amendements introduits. Le vote s'est déroulé, depuis le premier jour du référendum, sans aucun incident selon les médias égyptiens. Le nombre d'Egyptiens inscrits sur le fichier électoral s'élève à 62 millions.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles permettent de faire passer le deuxième mandat du président de quatre à six ans.

La constitution en vigueur limite la présidence à deux mandats consécutifs de quatre ans. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision doit accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée.

Les changements prévoient également de rétablir le bicamérisme, avec le rétablissement d'un Sénat, qui avait été supprimé en 2012. Un quota de 25% de femmes au Parlement doit être instauré et le président pourra également nommer un, voire plusieurs, vice-présidents.

Le présidence Abdel Fattah al-Sissia été élu président en 2014, avec 96,9% des voix. Il a été réélu en 2018, avec 97,08% des voix.