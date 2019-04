Mali : le ministre de l’Économie nommé chef du gouvernement

Le ministre malien sortant de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé a été nommé lundi dernier Premier ministre afin de former un nouveau gouvernement, selon un communiqué du président, Ibrahim Boubacar Keïta. L'ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement, moins d'un mois après la tuerie de quelque 160 civils peuls à Ogossagou (centre) et une série de manifestations contre la gestion de l'Etat. Les participants à ces rassemblements accusaient l'Etat d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi de ses militaires.

À la suite de cette démission, le chef de l'Etat a consulté la majorité et l'opposition "pour discuter d'une part de la situation socio-politique du pays, et d'autre part de la constitution d'un gouvernement de large ouverture", selon le communiqué.

Il a "insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de mettre le Mali au-dessus de tout et les a exhortés à l'accompagner dans le processus de reconstruction" du pays. M. Keïta a "constaté auprès de ses interlocuteurs une grande capacité d'écoute et une grande disponibilité à fédérer leurs énergies", a ajouté la présidence, annonçant par conséquent la nomination de "Boubou Cissé aux fonctions de Premier ministre".

Le président l'a chargé "de former une nouvelle équipe gouvernementale dans l'esprit des conclusions de ses consultations avec les forces politiques de la majorité et de l'opposition".