Crise en Libye : Salamé insiste sur le « processus politique de facilitation de l’ONU »

L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a indiqué, hier à Tunis, que le «processus politique de facilitation de l'ONU était le seul moyen de résoudre la crise en Libye».

L'émissaire Ghassan Salamé, était lundi passé à Tunis où il a rencontré le ministre tunisien des Affaires étrangères Khemaïes Jhinaoui, a annoncé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, sans pouvoir dire si un retour à Tripoli était prévu et surtout quand. "Le représentant spécial, Ghassan Salamé, poursuit ses efforts pour obtenir une désescalade en Libye", a expliqué le porte-parole lors de son point-presse quotidien.

À l'occasion de l'entretien avec le chef de la diplomatie tunisienne, les deux responsables ont estimé que le "processus politique de facilitation de l'ONU était le seul moyen de résoudre la crise en Libye", a-t-il ajouté.

Ghassan Salamé "est extrêmement engagé et occupé à travailler sur le processus politique mais aussi en étant présent à Tripoli", a précisé son adjointe, Maria do Valle Ribeiro, lors d'une liaison vidéo avec des journalistes à New York, en refusant de parler du détail de ses déplacements. L’ONU a ainsi déploré, une "intensification quotidienne" des combats violents au sud de Tripoli avec l’usage de l’artillerie lourde et de bombardements contre des quartiers densément peuplés au sud de la capitale libyenne. "La situation est en train d’empirer (...) avec un rythme ascendant des combats chaque jour", a déclaré Maria do Valle Ribeiro. "A la troisième semaine des combats, on dénombre quelque 35.000 personnes déplacées", a précisé la responsable onusienne.

Elle a ainsi exprimé la grande préoccupation des Nations unies quant à la situation des civils dans l’incapacité de fuir les zones de combats ainsi que celle des blessés qui n’arrivent pas à accéder aux soins. Mme do Valle Ribeiro a appelé les belligérants à faciliter l’accès humanitaire aux populations piégées par les combats, ainsi qu’à la protection des civils et des infrastructures civiles, conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

Elle a appelé dans ce sens les pays qui ont une influence sur les parties au conflit en Libye à user de cette influence pour la protection des civils. "Tout pays qui a de l’influence sur les parties devrait l’utiliser pour s’assurer que les civils sont protégés", a-t-elle plaidé



254 personnes tuées depuis le 4 avril



Deux cents cinquante-quatre personnes ont été tuées et mille deux cent vingt-huit autres blessées depuis le début de l'agression des troupes du général à la retraite, Khalifa Haftar, pour s'emparer de la capitale libyenne Tripoli, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Au cours de la semaine écoulée, des équipes médicales d'urgence spécialisées de l'OMS en Libye ont mené 89 interventions majeures et 63 opérations chirurgicales dans les hôpitaux les plus proches du front. Nos équipes fournissent des renforts à ces hôpitaux", a tweeté dimanche l'OMS.

Depuis le 4 avril, les troupes conduites par Haftar ont lancé une agression pour s'emparer de la capitale libyenne. Et les appels à l'arrêt immédiat des agressions ne cessent de se multiplier pour ouvrir la voie à une solution politique à la crise qui frappe la Libye depuis 2011.