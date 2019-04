Athlétisme : Semi-marathon : Il aura lieu le 27 avril à Oran

Plus de 700 athlètes, filles et garçons, sont attendus samedi prochain au semi-marathon national de la ville d’Oran, a-t-on appris lundi dernier des organisateurs. Ce semi-marathon de 16 km sur route sera organisé par la direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec la ligue oranaise d’athlétisme, à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, Journée mondiale des travailleurs. La participation est ouverte à tous les férus de la course à pied âgés de 19 ans à plus de 60 ans des deux sexes. Elle est toutefois subordonnée à la présentation d’une licence sportive (FAA). Cette manifestation sportive, dont le coup d'envoi sera donné à 8 heures au Jardin citadin, traversera différentes artères de la ville d’Oran. Plusieurs prix récompenseront les vainqueurs des quatre catégories d’âge (19 à 39, 40 à 49, 50 à 59 et 60 ans et plus), selon les organisateurs, signalant que les inscriptions des athlètes, aussi bien locaux que ceux d'autres wilayas, sont encore ouvertes au niveau de la Ligue d'athlétisme.