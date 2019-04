Karim Benhamiche, pdt de la FASM, fait de graves révélations contre l’ancien bureau : « Beaucoup d’argent s’est envolé et point de justificatifs »

Ayant animé une conférence de presse, hier matin, à l’Institut national du travail, le nouveau président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Karim Benhamiche, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, avec les responsables de l’ancienne équipe fédérale dirigée par Amir Benmamar, président par intérim, suite au décès de feu Chihab Baloul. Cela sans les nommer.

Entouré par les membres de son bureau et devant un parterre de journalistes, le premier responsable de la FASM, fraîchement élu, dit : «Au nom du bureau fédéral et de la famille des sports mécaniques, je tiens à informer l’opinion publique que nous sommes scandalisés et profondément choqués par le comportement irresponsable et irrespectueux du trio sortant de l’ex-bureau fédéral réduit à seulement trois membres. Non contents d’avoir laissé une dette de 2 milliards, ce qui est une premières dans les annales de la FASM ! Non contents d’avoir exercé l’intérim dans l’illégalité totale ! Non contents d’avoir marginalisé les vraies compétences de la discipline ! Non contents d’avoir détourné les sponsors traditionnels de la FASM du Rallye Sahari International vers un opérateur d’un rallye privé étranger afin de se servir, loin de tout contrôle, n’ayant en plus point accordé la moindre considération à la FASM ! Non contents d’avoir usurpé les fonctions de président et membres de la FASM en prenant part aux réunions des instances internationales alors qu’ils n’étaient plus en exercice, ignorant totalement la nouvelle équipe de la FASM légitimement élue, ces personnes se sont autoproclamées comme les créateurs et héritiers légaux, et donc propriétaires du Rallye Sahari.»

Il fait ensuite de graves révélations aux sujet de l’ancien équipe de la FASM, conduite par Amir Benmamar, en affirmant : «À notre arrivée à la tête de la fédération, on a trouvé une situation catastrophique sur tous les plans. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, puisque nous avons à maintes reprises sollicité l’ex-président par intérim pour venir effectuer les passations, il n’a pas répondu présent jusqu’à maintenant, alors que cela fait trois mois qu’on l’attend à cet effet.

À se demander de quoi il a peur ? On veut faire les choses dans les règles de l’art et comme il se doit, en veillant au strict respect des lois en vigueur.

On a constaté que beaucoup d’argent s’est envolé et qu’il n’y a point de pièces comptables et/ou de traces et justificatifs en rapport. Ils ont séquestré à leur niveau un important matériel appartenant à la fédération … » Il énumère le matériel en question, en indiquant qu’il s’agit de six motos neuves offertes par le MJS à la FASM, de téléphones satellitaires Thuraya, de groupes électrogènes, de balises et de bien d’autres choses aussi.



« Le Challenge Sahari International, propriété exclusive de la FASM. »



L’actuel trésorier et membre du bureau de la FASM, Mohamed Rami, a qualifié de très graves, ce qui se passe, en soulignant, à son tour et dans le même sens, que le président : «Ils ont squatté le matériel de la FASM. On n’a pu récupérer qu’une infime partie jusque-là. On a fait la reconnaissance pour le Rallye Sahari 2019 sans les téléphones Thuraya, à cause de leurs agissements néfastes et illégaux. C’est très grave, ce qu’ils ont fait !» Le président de l’instance fédérale, outré, a fait aussi savoir qu’ils n’ont pas rendu les cachets humides et le chéquier de la fédération, pénalisant ainsi le travail et les activités de la FASM, et celle des officiels et pilotes. Il a ensuite fait la déclaration suivante : «Je tiens à informer l’opinion national et internationale en rapport avec les sports mécaniques, que les personnes en question n’ont et ne peuvent en aucun cas représenter ou faire une quelconque déclaration au nom de la FASM. Elles ont été écartées par l’AG élective qui a rejeté en force et à la majorité absolue leurs bilans moral et financier négatifs. Ils ne peuvent de ce fait accéder à une quelconque responsabilité au sein du bureau fédéral pour une période de deux ans.» Il ajoute sans ambages : «Je tiens à faire savoir, et le MJS en a été informé, que nous avons entamé une procédure en justice pour faire valoir à la FASM ses droits et mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. Les agissements de ce trio mercantile et avide de gain facile portent préjudice à notre honorable fédération et, par conséquent, à l’image de notre pays. Le Rallye Sahari contribue à la promotion du tourisme dans notre pays et a en faire une destination privilégiée.» Il termine son allocution, à ce propos, en affirmant : «La FASM se réserve le droit de donner une suite qu’elle jugera opportune, pour mettre un terme à de tels agissements condamnables et nuisibles des personnes en question, afin de rétablir notre instance et le Rallye Sahari dans leurs droits, selon ce que confère la réglementation en vigueur. Le Rallye Challenge International reste la propriété exclusive de la FASM. La 5e édition aura lieu du 20 octobre au 2 novembre. Toute tentative de récupération et d’usurpation sera vouée à l’échec et exposera son auteur à des poursuites. Nous avons le devoir de défendre les intérêts des sports mécaniques pour faire honneur à la confiance placée en nous par les membres de l’Assemblée générale et répondre aux attentes de la grandes famille des amoureux des sports mécaniques. On récupérera tous les biens appartenant à la FASM. On fait confiance à la justice.» Par ailleurs, Farid Zendjak-Eddine, membre fédéral, coordinateur général pour les rallyes des «Colombes» et «Sahari», a fait part des détails les concernant et dont nous reviendront dans l’une de nos prochaines éditions.

Mohamed-Amine Azzouz