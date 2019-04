Tizi-Ouzou : pour un véritable Etat de droit

Les étudiants ont marché, hier à Tizi-Ouzou, pour réitérer la principale revendication de la dynamique citoyenne, à savoir le changement du système politique et l'instauration d'un véritable Etat de droit et des libertés.

Comme d’habitude, la manifestation des étudiants s’est ébranlée peu avant midi du campus universitaire Hasnaoua de l’université Mouloud Mammeri pour atteindre le Mémorial des martyrs sis à la placette de l’Olivier après avoir sillonné les principales artères de la ville des genêts. Les manifestants ont scandé tout au long de cette marche des slogans habituels de la dynamique citoyenne pour le changement radical du système politique en place dans notre pays, tels que «Système dégage», «Y’en marre de ce pouvoir», «Libérez l’Algérie», «Pour une deuxième République»… Des pancartes et banderoles sur lesquelles étaient transcrites les principales exigences du mouvement populaire pour le changement et l’instauration d’une nouvelle République en Algérie ont été également déployées par les étudiantes et étudiants. Plusieurs élus et autres citoyens se sont joints à la marche de la communauté universitaire qui s’est déroulée pacifiquement, a-t-on constaté. Comme les précédentes, cette énième marche estudiantine a été marquée par le déploiement en force du drapeau national et l’emblème culturel amazigh.

Bel. Adrar