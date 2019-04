Alger : toujours aussi engagés

Un autre mardi des manifestations estudiantines. Celles de la journée d’hier, ont été marquées par une mobilisation massive des étudiants au niveau des différentes universités à travers le pays, pour revendiquer «le départ du système». Une mobilisation qui se fait néanmoins au détriment de la poursuite du cursus pédagogique et dont les étudiants sont les premiers lésés.

Cette fois, des slogans «actualisés» ont été brandis, illustrant la détermination des étudiants de poursuivre leur mouvement, «en dépit du risque d’une année blanche» qui se profile inexorablement.

«Jadis, les étudiants faisaient la révolution, aujourd’hui ils ont peur des examens» ironisait il y a quelques années, un homme politiques algérien, comme pour observer «la démission» des étudiants de la sphère politique et «l’absence de tout engagement» au sein de l’université algérienne. Mais depuis l’émergence du mouvement populaire le 22 février dernier, les étudiants ont «modifié» leur emploi du temps, pour faire de leur mardi, «la journée de l’étudiant engagé» réplique un journaliste présent au niveau de la Grande Poste, devenue au fil des semaines, le lieu de regroupement privilégié des manifestants. «Un diplôme d’Etat, ne vaut rien en l’absence des fondements d’Etat», nous affirme cet étudiant en pharmacie, qui souligne le refus de ses camarades de «céder à la pression de l’administration».

C’est donc sans surprise que nous lisons sur une pancarte portée par une étudiante devant la rentrée principale de la fac centrale. : «Les étudiants mobilisés pour libérer l’Algérie !»

Déterminés aussi, à préserver le caractère pacifique de leurs manifestations, les étudiants d’Alger, à l’instar de leurs camarades des autres wilayas, ont scandé, en plus du désormais classique «qu’ils partent tous», un nouveau slogan «Yet’hassbou gaâ» (Ils comparaitront tous devant la justice).

Pour amplifier leur mouvement et lui donner de l’écho, les étudiants ont diffusé la veille (lundi soir, ndlr) des vidéos sur les préparatifs de la manifestation. A la lecture des différents commentaires et réactions, il était clair que la majorité s’était donné rendez vous sur les parvis des universités.

Aussi, c’est à partir de 10h que les étudiants des différentes établissements universitaires à Alger, ont commencé à déferler sur les grandes artères du centre ville : la Grande Poste, la rue Didouche Mourad, la place Audin, se sont transformés en «hauts lieux de manifestation». Drapés de l’emblème national, et munis de leurs cartables, scotchés à leurs téléphones, et branchés à l’actualité, les étudiants ont brandi des affiches, pancartes et banderoles, pour illustrer leur détermination à ne pas renoncer à leur droit de manifester et de réclamer le départ des «responsables de la stagnation» et à remettre les corrompus à la justice pour «bâtir une Algérie nouvelle» lit on aussi dans l’une des pancartes. «Non à la justice sélective» étaient les réponses «écrites» des étudiants aux récentes interpellations judicaires ayant visé certaines personnalités accusés de corruption. Les étudiants ne veulent pas que l’appareil judiciaire «soit instrumentalisé pour de simples règlements de compte conjecturels», mais pour «rendre justice à l’Algérien, qui a vu depuis plusieurs années, dilapider les richesses de son pays». Ils ont également appelé à faire un barrage «Contre la mafia politico-financière» qui a ruiné le pays.

Sous une bonne protection policière, qui n’est pas intervenue du reste, les étudiants ont scandé des slogans où ils ont réaffirmé être déterminés à maintenir la mobilisation visant un changement du système politique et l’instauration d’une démocratie. Et comme chaque mardi, les étudiants ont amorcé la manifestation avant de se rassembler pour ce qui est connu désormais d’«amphithéâtre de la rue» : des espaces de «délibération citoyennes» pour la discussion des développements de la situation et les aboutissements de la dynamique populaire qui entame son troisième mois. Aussi, filles et garçons, les membres de la génération sont désormais solidaires et unis «toutes et tous pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure».

