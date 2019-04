Mouvement du 22 février : Nouveaux modèles de pratique de la citoyenneté

Des conférenciers universitaires animant un débat sur le mouvement populaire contestant pacifiquement le pouvoir politique depuis le 22 février dernier, ont appelé hier à Oran les sociologues à accompagner cette dynamique populaire à travers des travaux de terrain.

S’exprimant lors d’une rencontre-débat, initiée par le Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) autour du thème «Hirak du 22 février 2019 : premiers enseignements», le professeur en sociologie à l’université d’Oran 2, Mohamed Mebtoul, a estimé que «ce soulèvement populaire pacifique nécessite une contribution scientifique par les sociologues, appelés à descendre sur le terrain et investir leur savoir sur cette importante période nationale décisive». «Divers valeurs et enseignements dans ce mouvement social nécessitent d’être décryptés à travers, notamment, des lectures et analyses sociologiques mettant en valeur cette richesse d’expression populaire collective», a-t-il soutenu. L’émergence de nouveaux discours populaires, à l’instar de celui exprimé par la jeunesse, les slogans, l’humour, le pacifisme du mouvement ainsi que la levée du drapeau national interpellent les sociologues, à plus d’un titre, à se pencher davantage dans la recherche et l’analyse académique de ce mouvement historique, a-t-il ajouté. De son côté, Belkacem Benzenine, chercheur en sciences politique au CRASC à Oran, a souligné l’importance du caractère pacifique de cette mobilisation populaire, devant laquelle les spécialistes devront fournir une réflexion et une analyse pour expliquer ses dimensions. Pour lui, ces manifestations populaires reflètent le recours à l’exercice de nouveaux modèles de pratique de la citoyenneté collective, pour laquelle il est important de s’intéresser à travers la recherche et l’analyse. «La jeunesse algérienne ne se contente pas de dénoncer et d’exprimer son désarroi contre la mauvaise gestion et la corruption, mais elle suggère également des éléments pour l’édification d’une société moderne et d’un Etat de droit», a-t-il déclaré.