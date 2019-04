La feuille de route proposée par l’expert international M’hamed Hamidouche : « S’inspirer des expériences démocratiques réussies »

Pour assurer une sortie de crise, l’enseignant universitaire et expert international en économie, M. M’hamed Hamidouche, propose de «s’inspirer des modèles des pays développés et démocrates ayant vécu la même situation que traverse actuellement notre pays».

M. M’hamed Hamidouche qui a présenté son initiative intitulée «le changement normatif prescrit vers un changement orienté» a insisté sur le fait que le peuple est la source de tout pouvoir et qu’il peut «exercer sa souveraineté par référendum appelé RIC (référendum initié par les citoyens)». C’est là, «la seule démarche permettant au citoyen de prendre des décisions concrètes, ayant une force juridique contraignante appliquée par l’État», soutient, haut et fort l’orateur qui était l’invité de plusieurs médias télévisés.

Poursuivant ses propos, l’expert notera que cette feuille de route proposée est, en fait, à même de «rétablir la légitimité du peuple, dans les brefs délais et à moindre coût, par voie de référendum». Un référendum qui sera organisé à l’initiative du peuple, au lieu d’attendre les décisions du pouvoir pour réagir», a-t-il considéré. En somme, «il est temps de passer du vote à la votation», nuance-t-il. Dr Hamidouche a relevé que «le référendum devient un outil de démocratie directe, lorsque la consultation sur un sujet est de l’initiative du peuple (Référendum d’Initiative Citoyenne ou Populaire RIC ou RIP). «N’importe quel citoyen peut déclencher un référendum sur n’importe quel sujet», fera-t-il remarquer mettant en exergue dans ce contexte que «la Constitution algérienne est plus souple que celles d’autres pays démocrates, en ce qui concerne le RIC révocatoire», et ce, «en raison de l’inexistence de conditions pour ce faire», a-t-il argumenté.

L’enseignant universitaire qui s’est longuement exprimé à propos des nombreux référendums ayant eu lieu à travers le monde en pareilles circonstances, a expliqué que «le RIC révocatoire permet aux citoyens de décider, à tout moment, la destitution d’un représentant, d’un élu, d’un ministre ou d’un haut fonctionnaire». Du point de vue de M. Hamidouche, il est recommandé «un RIC révocatoire du Parlement». Selon ses dires, cette initiative devrait être suivie par l’organisation d’un référendum abrogatif de la Constitution et «la proposition d’un président parmi les candidats par les citoyens, avec la durée de son mandat».

Il notera à cet effet, que «dans le cas où le «Oui» l’emporte à plus 50%, l’abrogation de la Constitution entraîne la révocation de Bensalah du poste du chef de l’Etat, et il sera remplacé par le candidat ayant obtenu le plus de voix lors du RIC abrogatif».

Il convient de signaler, ici, que M. M’hamed Hamidouche est de ceux qui plaident pour une assemblée constituante étant donné que selon sa vision des choses, il faudrait qu’il y ait, par la suite, «des représentants de chaque wilaya qui seront choisis par le tirage au sort, afin de siéger à l’Assemblée constituante des citoyens (ACC) ayant mission de rédiger la nouvelle Constitution de la deuxième République». Cela dit et en cas où c’est le «Non» qui l’emporte à +50%, «la Constitution est maintenue, et les élections présidentielles seront organisées le 4 juillet 2019. Si le peuple prend l’initiative, cela veut dire qu’il a pris la souveraineté», met en avant le professeur d’université. Quoiqu’il en soit, il est question d’un «exercice effectif du peuple de sa souveraineté conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution», observe l’intervenant.

Il convient de rappeler ici que l’article 7 de la loi fondamentale du pays stipule que le peuple est la source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. L’article 8 note ensuite que le pouvoir constituant appartient au peuple et que le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne. «Le peuple l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus», relève l’article 8 précisant dans ce cadre que «le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple».

Soraya Guemmouri