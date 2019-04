Nouvelle aérogare d’Alger : inauguration le 29 avril

La nouvelle aérogare de l’aéroport international Houari-Boumediène, qualifiée de «bijou architectural» et qui fera certainement partie d’un des plus beaux aéroports d’Afrique, sera enfin inaugurée et mise en service avant la fin de ce mois d’avril. Cette bonne nouvelle, tant attendue du reste, a été annoncée par le PDG de l’Entreprise de gestion des services aéroportuaires (EGSA), qui a fait savoir que l’aéroport sera mis en service au plus tard le 29 avril.

«J’ai reçu l’accord de principe pour ouvrir l’aérogare aux passagers à partir de dimanche ou au plus tard lundi prochain», a affirmé Tahar Allache, dans une déclaration à la presse nationale.

Néanmoins, le PDG de l’EGSA a indiqué que la mise en service de la nouvelle aérogare, qu’il a considéré comme «ultramoderne», se fera par étapes. «Nous allons commencer d’abord par Air Algérie et les vols en direction de Paris. Ensuite, nous allons transférer les autres compagnies et les autres vols», a-t-il précisé. Le responsable signalera également qu’une réunion est prévue entre l’EGSA et la compagnie aérienne nationale, pour mettre en œuvre le plan de l’entrée en service de la nouvelle aérogare internationale d’Alger. «Nous voulons connaître le délai dont a besoin Air Algérie pour informer ses passagers sur le transfert des vols vers Paris. De ce délai, dépendra la mise en service de l’aérogare», a fait remarquer le premier responsable de l’entreprise.

À noter que le coût global de cette nouvelle zone du terminal passager a été estimé à 74 milliards de DA. Celui-ci occupe une superficie de 20 hectares.

Par ailleurs, la nouvelle aérogare sera dotée d’un parking de 4.500 places, de 3 parkings avions et voies de circulation d’une superficie de plus de 424.000 m2.

Elle dispose de 120 points d’enregistrement, de 84 guichets de contrôle et de 9 tapis roulants.

Le financement est assuré, rappelons-le, par l’Entreprise de gestion des aéroports d’Alger à hauteur de 45 milliards de DA, tandis que le reste a été financé par le Trésor public. Cette nouvelle aérogare, dont les travaux ont été confiés à la société chinoise CSCEC, compte assurer un trafic de 10 millions de passagers/an et a la capacité de gérer 1.800 bagages/heure.

Sur un autre registre, les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire devant desservir l’aéroport international d’Alger ont atteint un taux très avancé, et sa mise en service devra intervenir parallèlement à l’inauguration de la nouvelle aérogare d’Alger.

Ce projet, qui dotera bientôt l’aéroport d’Alger d’une nouvelle offre de transport, comprend une ligne ferroviaire à partir de la gare de Bab Ezzouar jusqu’au complexe de l’aéroport, sur un linéaire de 2,8 km, dont 1,6 km de tunnel réalisé sous la Rocade autoroutière sud reliant Dar El-Beida à Ben Aknoun.

Dans ce contexte, le train reliant l’aéroport d’Alger à la gare d’Agha est déjà prêt à être mis en service, les essais de marche ayant été largement concluants au mois de janvier dernier. À noter que pour la capacité de transport de cette liaison, des départs sont prévus toutes les demi-heures pour le transport de 18.000 à 20.000 passagers par jour, selon les prévisions de l’Agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif).

Il faut dire, également, que les travaux sont en cours pour la livraison du tronçon d’extension du métro d’Alger à partir de la station d’El- Harrach vers l’aéroport Houari-Boumediène. La ligne s’étend sur 9.5 km avec 9 stations, et qui devrai être réceptionnée à l’horizon 2023.

Sarah A. Benali Cherif