Tourisme : Un été tranquille et sécurisé

Une conférence a été organisée, hier à l’hôtel Azul (Alger), dédiée aux préparatifs de la saison estivale de 2019, en présence de tous les directeurs de wilaya du tourisme, ce qui constitue une première pour ce type de rencontres.

Un rendez-vous qui intervient quelques mois après la tenue, en janvier dernier, des Assises nationales du tourisme qui ont permis d’évaluer les réalisations effectuées, lors des dix dernières années.S’exprimant, à cette occasion, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a appelé à «faire tout», pour que la prochaine saison estivale soit une «réussite», et assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un été «tranquille» et «sécurisé». «Le tourisme et l’artisanat sont devenus deux domaines d’activité créateurs de richesse dans notre pays», a-t-il affirmé. Il a estimé que le défi de l’heure exige de «faire le maximum» pour être à la hauteur des exigences des familles et de la jeunesse algérienne en matière de tourisme, afin, a-t-il poursuivi, qu’elles puissent passer ses vacances chez elles. Le ministre a expliqué que ce travail est «intersectoriel», du fait qu’il regroupe plusieurs départements ministériels. M. Benmessaoud a, d’autre part, souligné que les structures destinées aux jeunes ont un rôle «important» à jouer pour la réussite de la saison estivale de 2019, et annoncé dans la foulée que son département planche sur une «meilleure» exploitation des plages avec à la clef des formations pour les jeunes exploitants. «Le gouvernement a mis à en œuvre l’ensemble des moyens humains et matériels afin que les touristes nationaux puissent passer les vacances dans leur pays.

Une rencontre sera à cet effet organisée prochainement à Alger avec l’ensemble des ministères concernés, pour dégager des pistes d’action», a-t-il confié, appelant enfin à une dynamique «active» pour «renforcer» ce secteur. Le ministre du Tourisme a mis à profit cette opportunité pour indiquer que le nombre de lits est passé dans les wilayas côtières de 71.811 lits en 2018 à 83.477 en 2019.

De son côté, le président-directeur général du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) a proposé de placer la prochaine saison estivale sous le thème «Espoir, vision et solidarité», et plaidé pour l’encouragement de la vie nocturne pour booster le tourisme. Lazhar Bounafaâ a souligné par ailleurs l’impérieuse nécessité de mettre en œuvre un texte réglementaire pour la gestion des plages.

Par la suite, un documentaire promotionnel a été diffusé aux présents, mettant l’accent sur la réhabilitation de plusieurs fleurons du tourisme national.

Il est bon de rappeler que le ministre du Tourisme et de l’Artisanat avait indiqué, il y a quelques semaines, qu’un objectif a été tracé pour réaliser 100 hôtels chaque année, en vue d’augmenter la capacité d’accueil, à travers la livraison de 200.000 nouveaux lits, une diversification et une couverture équilibrée sur le territoire national. À ce jour, 820 projets touristiques d’une capacité de 120.000 lits sont en cours de réalisation, ce qui aura comme conséquence la création de 60.000 emplois. Pour Benmessaoud, le secteur a connu un bond qualitatif et l’Algérie dispose d’une capacité totale de 140.000 nouveaux lits, alors que 850 nouveaux hôtels d’une capacité de 110.000 autres lits sont prévus dans d’autres projets. Des résultats qui sont le fruit de la politique adoptée par le gouvernement pour le développement du secteur du Tourisme.

Aussi, il avait révélé que les pouvoirs publics songent à revoir les textes réglementaires relatifs aux établissements hôteliers, qui datent de l’an 2000, et ce dans le but de se mettre au diapason des développements que connaît le secteur hôtelier à l’échelle internationale.

Sami Kaidi