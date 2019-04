Grippe saisonnière : Une baisse considérable des décès

«Le nombre des décès causés par la grippe a reculé de 26 cas, l'année dernière, à 3 cas, cette saison», a révélé le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Dans une déclaration à la presse nationale, le Dr Djamel Fourar a expliqué que la grippe saisonnière affecte chaque année des milliers d’Algériens et cause à chaque fois nombre de décès, précisant que les victimes de cette année (malades chroniques) ont été enregistrées à Alger (2) et Ouargla (1). A ses yeux, les résultats obtenus en 2019 sont le fruit d’une campagne de vaccination réussie qui a débuté le 14 octobre 2018 et qui a connu une grande affluence des citoyens, notamment les malades chroniques, les femmes enceintes et les personnes âgées. «Pas moins de 92% des vaccins importés ont été utilisés depuis le début de la saison hivernale», a précisé le même responsable qui a mis à cette occasion l’accent sur l’importance de la vaccination antigrippale. «La meilleure protection contre la grippe saisonnière reste la vaccination et le respect strict des gestes de prévention et autres consignes qui permettent de se protéger et de limiter la transmission du virus de la grippe», a-t-il préconisé. Cette année, dira le directeur de la Prévention et de la promotion de la santé au département ministériel de Miraoui, le taux de couverture vaccinale et l'affluence des citoyens ont joué un rôle «important» dans le recul du nombre de décès, soulignant l’intérêt pour les catégories vulnérables de se faire vaccinés. A ce propos, il précise que 30 % des personnes touchées par la grippe saisonnière et hospitalisées entre octobre et début avril courant, sont des malades chroniques.



259.000 personnes vaccinées contre la rougeole



«Les personnes âgées ou ceux souffrant de pathologies chroniques qui n’ont pas été vaccinées sont tenues de le faire», a-t-il insisté à ce propos en affirmant que l'opération de vaccination antigrippale se poursuivra jusqu'à fin avril courant.

Il convient de rappeler que 2,5 millions de doses de vaccins contre la grippe saisonnière ont été acquises par le ministère de la Santé qui fait état concernant la rougeole de 4181 cas observés depuis la réapparition de la maladie et surtout de six décès enregistrés à El Oued (4), Ouargla et Biskra.

Selon le Dr Fourar, les cas de décès par rougeole sont dus à la réticence des parents à faire vacciner leurs enfants, appelant par la même les citoyens à se rapprocher des Etablissements de santé publique de proximité (EPSP) pour faire vacciner leurs enfants.

Il a, en outre, expliqué que «seule la vaccination peut arrêter la transmission de cette maladie qui reste la plus contagieuses parmi les infections du nourrisson et du jeune enfant», relevant que pour ce faire, «il faut atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 95%.

Notons que depuis le lancement des campagnes de vaccination contre la rougeole, ce sont 259.000 personnes qui ont été vaccinées à travers le territoire national.

Kamélia Hadjib