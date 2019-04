Logement : Les attributions se poursuivront jusqu’en juillet

Plus de 1.300 logements publics locatifs (LPL) et de type location/vente seront distribués dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à l'occasion de la célébration de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, a-t-on appris auprès de la direction de l'habitat. Cette attribution concerne plus de 900 LPL à Telmouny, relevant de la daïra de Sidi Bel-Abbès, dont la livraison se fera dans les plus brefs délais après l'achèvement des travaux d'aménagement externe. S'agissant du programme location/vente, il sera procédé à la distribution de 460 logements à Sidi Bel-Abbès, dont les travaux de réalisation enregistrent un bon rythme, a-t-on indiqué, rappelant la réception dernièrement de 1.040 LPL. Pour rappel, un total de 2.296 logements, dont publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA) et de location/vente AADL, a été distribué dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès en plus des aides à l'habitat rural au niveau de plusieurs communes, et ce durant le premier trimestre de 2019. Selon la direction de l'habitat, il est prévu, l'année en cours, la réalisation de 2.555 LPL, 63 logements sociaux participatifs (LSP), 784 LPA, outre la réception de 1.529 aides à l'habitat rural.

À Oran, quelque 2.000 logements location/vente (AADL) seront distribués au mois de juin prochain au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine (Oran), a-t-on appris des services de la wilaya. La construction de ces logements est achevée à 100 pour cent en attendant leur distribution avant fin juin après achèvement des travaux d’aménagement externe. Les mêmes services ont indiqué que le problème de liquidités est réglé, suite à l’affectation d’enveloppes financières par le ministère de tutelle pour le lancement des travaux d’aménagement externe, notamment ceux de réalisation des réseaux d’assainissement, d'eau potable, d’électricité et de téléphone. Il est prévu, cette année aussi, la distribution au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine de 13.000 logements location/vente (AADL), une fois les travaux de raccordement au réseau d’assainissement achevés par les services des ressources en eau et autres travaux de voirie.



Des enquêtes transparentes



À Saïda, pas moins de 1.956 logements publics locatifs (LPL) seront distribués, avant la fin du mois de décembre prochain, a-t-on appris des services de la wilaya. Ce quota sera remis aux bénéficiaires du logement social en fin décembre prochain, a annoncé le wali, Seif El-Islam Louh, lors d’une séance de travail, jeudi dernier, au siège de la wilaya, avec les équipes d’enquête sur les demandeurs de logement. Le même responsable a appelé les enquêteurs qui ont lancé l’opération en début avril en cours à travers les cités et quartiers du chef-lieu de la wilaya, à travailler en toutes transparence et intégrité. La wilaya de Saïda compte un programme d’habitat public locatif de 24.000 unités, dont 6.000 ont été réalisés et le restant est en cours, selon l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI).

L’opération d’attribution ne se déroule pas souvent selon les désirs des citoyens. Des dizaines d’entre eux à Khemis Miliana (Aïn Defla), n'ayant pas figuré dans la liste des bénéficiaires de logements sociaux alloués récemment à la commune, ont fermé, dimanche dernier, le siège de la daïra de Khemis Miliana, en signe de mécontentement.

À travers cette action, les protestataires ont voulu dénoncer les agissements du SG de la daïra de Khemis Miliana, qu'ils accusent d'être derrière la confection des listes des bénéficiaires des logements sociaux attribués à la commune, appelant au départ de ce responsable. Selon eux, c'est ce même responsable qui a confectionne la liste des logements attribués, samedi (20 avril), ainsi que ceux inhérents à l'opération de recasement des habitants du bidonville du quartier Boutane, qui a eu lieu le mois passé, soutenant que l’«ère de la hogra doit être banni à jamais». Dans l'impossibilité de regagner leur poste de travail, nombre de fonctionnaires de la daïra de Khemis Miliana ont été contraints de rester à l'extérieur de cette administration, attablés pour la plupart aux cafés la jouxtant en vue de suivre l'évolution des événements. La grogne et la contestation ont également marqué la ville d’Aïn Soltane (42 km au sud-est d’Aïn Defla), dont le siège de l'APC a été fermé par des citoyens revendiquant logement et emploi. Au chef-lieu de wilaya, l'entrée est de la route nationale no 4 était fermée pour la troisième journée consécutive, les protestataires exigeant l'affichage des listes des bénéficiaires des logements sociaux dont a bénéficié la commune d’Aïn Defla. Dans une déclaration, samedi, à l'issue de la cérémonie de remise des clés au profit des bénéficiaires des 1.358 logements sociaux des communes d’Aïn Defla et de Khemis Miliana, le wali d’Aïn Defla, Azziz Benyoucef, a fait état de l'attribution «prochaine» de quelque 2.000 unités du même segment au profit de citoyens de sept communes de la wilaya. Il a toutefois assujetti l'affichage des listes à l’achèvement du travail accompli par les commissions de daïra chargées de déterminer la liste des bénéficiaires de logement, soutenant que la mission de ces instances ne doit pas se faire dans la précipitation.



Des citoyens réclament l’affichage de la liste des bénéficiaires



En outre, près de 200 citoyens ont organisé, dimanche, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Batna, pour protester contre le retard enregistré dans l’affichage de la liste des bénéficiaires de 1.430 logements publics locatifs (LPL) de la ville (Batna).

L’unique demande des protestataires est de rendre publique, dans les plus brefs délais, la liste des bénéficiaires de ce quota, dont l’affichage connaît, selon eux, «un retard considérable». Dans ce contexte, le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, a reçu des représentants des protestataires et leur a promis, selon la cellule de communication de la wilaya, que la liste des bénéficiaires de ce quota de logements sera connue «une fois les travaux achevés, ainsi que l'étude approfondie et actualisée des personnes éligibles au logement». Le wali de Batna a déjà affirmé, précédemment, que les services concernés étudient actuellement les dossiers des demandeurs de logement, en procédant à un examen minutieux de chaque cas, d’autant que le nombre des demandes enregistrées s’élève à 52.000.