Mauvais temps : Un immeuble de la basse-Casbah s’effondre

Les dernières pluies de cette fin d’avril ont sans doute marqué les Algérois, notamment ceux de la Basse-Casbah qui ont vécu un véritable cauchemar, suite à l’effondrement d’un immeuble, hier matin, aux environs de six heures.

Le premier bilan des services de la Protection civile font état de deux personnes décédées. Cette bâtisse de quatre étages, située non loin de la mosquée Ketchaoua n’a pas résisté aux averses pour tomber tel un château de cartes -sauf que ce dernier ne fait jamais de victimes. Les opérations de recherche se poursuivent par les équipes de la Protection civile qui avaient mobilisé cinq ambulances pour l’évacuation des personnes blessées vers les établissements de santé les plus proches ainsi que quatre camions anti-incendie et une brigade cynotechnique pour faciliter les recherches de victimes sous les décombres. Ce drame qui n’est pas le premier, conséquences malheureusement, devenues inévitables après quelques gouttes de pluie renseigne sur l’absence d’une stratégie claire, des objectifs à atteindre et surtout des échéances en termes de sauvegarde et de restauration, d’autant plus qu’il s’agit du cœur d’Alger, surtout d’un patrimoine historique mondial de l’humanité classé par l’UNESCO. Aujourd’hui, le site est carrément menacé de disparition. C’est aussi une culture, un pan de notre mémoire collective qui disparaissent, voués à l’oubli. Le problème de réhabilitation du vieux bâti se pose, une fois de plus, avec acuité et ce genre de catastrophes, en fait, ne peut que lever le voile sur les plans de réhabilitation qui ne sont, à vrai dire que des opérations de rafistolage qui prennent la forme très souvent de «badigeonnage» de façades. Il faut signaler que, selon certains témoignages recueillis sur place, les habitants du quartier avaient saisi, quelques jours auparavant, les services de la wilaya pour attirer leur attention sur les dangers qui les guettent et la vétusté et la fragilité de l’immeuble en question. Prés de 3.000 bâtisses ont été touchées en 2018 par la stratégie de réhabilitation du grand Alger et plus précisément leur restauration. Mais il y a lieu de montrer aussi qu’une grande partie du parc immobilier, dans les grandes villes du pays et plus particulièrement à Alger, remonte à l’époque coloniale et ceci, les exposent à d’énormes risques d’effondrement, d’où l’intérêt de se pencher sérieusement sur ce dossier «lourd» et d’intervenir rapidement, notamment lorsqu’il s’agit d’un site qui raconte Alger, avec, de surcroît, des solutions pour éviter ce qui s’est passé, hier, ne se reproduise. La «main» de vrais spécialistes est vivement recommandée pour sauver la Casbah.

Samia D.