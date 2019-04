Théâtre à Oran : Tahouissa bel karroussa jouée devant 3.000 enfants

Plus de 3.000 enfants ont assisté au spectacle ludique «Tahouissa bel karroussa» à Oran, proposé dans le cadre d'une tournée lancée en mars dernier à travers les écoles de la wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de l'association culturelle locale «El-Amel». «Quinze établissements scolaires ont accueilli ce spectacle qui sera encore diffusé dans trente autres écoles», a précisé le président de l'association indiquée, Mohamed Mihoubi. La première présentation de cette oeuvre, écrite et mise en scène par Mihoubi, avait été donnée avec succès le 1er mars dernier au Théâtre régional d'Oran (TRO). Jouée par une jeune troupe de comédiens issue de l'école de formation de cette même association, «Tahouissa bel karroussa» (balade en carrosse) est une pièce qui met à l'honneur le conte pour enfants. La comédie prend prétexte d'une panne de diligence conduite par trois frères et leur père, des artistes ambulants qui mettent à profit cette halte forcée pour conter des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux. Les échos favorables suscités au fil des représentations ont incité l'association «El-Amel» à préparer deux nouvelles versions de ce spectacle à l'intention de la petite-enfance (marionnettes) et des jeunes collégiens et lycéens, a fait savoir Mihoubi.

«En plus de répondre aux attentes du public, cette initiative constitue aussi une opportunité pour les comédiens issus de l'école de formation de l'association de mettre en pratique leur apprentissage», a-t-il souligné.

Plus de 900 amateurs de théâtre ont été formés au sein de cette même structure depuis la création de l'association qui fête cette année son 43e anniversaire. La toute récente promotion, composée de 17 jeunes comédiens, a célébré l'accomplissement de son cursus le 27 mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, rappelle-t-on.