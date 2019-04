Rencontre avec le romancier Brahim Korib : Signature du roman Au pas cadencé

Rencontré à la librairie du Tiers-Monde à Alger, lors d’une vente-dédicace de ses deux romans, Bas-fond de la haine et Au pas cadencé, Brahim Korib revient sur les thématiques de l’exil, de l’amour et de la haine, qui constituent l’essentiel de la trame de son œuvre.

Le romancier est revenu de prime abord sur son premier roman intitulé Bas-fond de la haine, publié en France. Ce livre raconte la vie amère d’un enfant pendant la guerre de Libération nationale. «Cet enfant a survécu à toute la tragédie, il a vu son père mourir aux champs d’honneur et sa maison brûlée volée en éclat. Après l’indépendance, il erre ça et là, profitant de la bonne fortune d’être livré à lui-même et émigre pendant les années 1970, comme beaucoup de jeunes de l’époque, pour trouver du travail. Il fait la rencontre d’une belle jeune fille d’origine algérienne et une belle aventure d’amour commence. Mais, alors que ses blessures ne s’étaient pas encore refermées, il découvre que celle qui aimait était la fille d’un harki.

La question qui se pose alors dans ce roman, est-ce que l’amour l’emportera sur la haine», a-t-il raconté. L’auteur conclu avec une phrase qui donne tout son sens à l’histoire : « Le protagoniste dit à sa dulcinée : j’ai un seul cœur, et il ne bat que pour l’Algérie». Pour son dernier roman, paru récemment chez Media index, Brahim Korib met en avant l’histoire d’un enfant pris en charge en 1964 par l’école des cadets de la révolution de Tlemcen. « J’ai choisi le titre Au pas cadencé, car le cadet était guidé comme un somnambule, pendant toute sa carrière ; on lui apprenait à exécuter les ordres. Je raconte l’histoire du personnage de l’école des cadets à Tlemcen à l’école secondaire de Koléa en passant par l’Académie de Cherchell. Ce n’est pas un journal, ni une biographie, c’est un roman purement littéraire avec beaucoup de métaphores», a-t-il noté.

Pour ce qui est de ses projets d’avenir, Brahim Korib nous parle de son troisième roman intitulé Les ombres fouillant, un ouvrage achevé dans l’attente de publication. «Je raconte dans ce roman l’historie d’un paysan algérien des années 1930. Exproprié de ses terres, il part en France pour trouver du travail et s’installer avec des voisins d’origines congolaise et juive. Ils vivent en communauté jusqu’au déclenchement de la

Seconde guerre mondiale.

La famille juive est interpellée par la Gestapo et envoyé dans des camps de concentration, tandis le petit enfant de cette famille parvient à s’échapper. Il est pris en charge par la famille algérienne, c’est de là que l’histoire commence... «, a-t-il relevé.

Né en 1953, il a été admis à l’âge de onze ans à l’école des cadets, un établissement militaire qui avait pour but de préparer les jeunes recrues à la vie et à la carrière militaire. Il s’est ensuite engagé dans les rangs de l’armée comme officier de l’artillerie. Ce n’est qu’après la retraite, à l’âge de 54 ans, qu’il s’est lancé dans l’aventure de l’écriture.

Kader Bentounès