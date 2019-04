Tipasa : Ouverture de 13 marchés de solidarité

Treize marchés de solidarité (dits aussi marchés de la Rahma) seront ouverts à travers la wilaya de Tipasa, en perspective du mois béni de Ramadhan, a-t-on appris auprès du secrétariat général de la wilaya. «Ces marchés de la Rahma, prévus à l’ouverture au niveau des daïras de Tipasa, sont dédiés à la vente de différents produits de consommation (fruits, légumes, viandes, produits alimentaires divers) directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire aucun», selon les mesures prises, lors d’une réunion de la commission de wilaya, en charge des préparatifs de Ramadhan, présidée par le wali Mohamed Bouchama, en présence du secrétaire général, Hassan Lebad, chargé du suivi du dossier. La même réunion organisée, dimanche au siège de la wilaya, a, également, donné lieu à la prise d’une décision relative à la mobilisation de tous les acteurs concernés par ces marchés, entre agriculteurs, éleveurs, et commerçants de gros, devant bénéficier de toutes les facilitations nécessaires en vue de la réussite de cette initiative, devenue une tradition annuelle. Ces espaces commerciaux seront ouverts au niveau des dix sièges des daïras de Tipasa, au moments où un 2e marché supplémentaire est prévu au niveau de chacun des sièges des communes de Cherchell, Hadjout et Koléa, au vue de leur importante concentration démographique, a- t-on souligné. Des instructions ont été, par ailleurs, données par le chef de l’exécutif de la wilaya, en vue d’accompagner les producteurs, aux fins de garantir l’efficience de cette initiative, visant à assurer une «disponibilité de différents produits alimentaires de large consommation, à des prix abordables, et partant mettre un terme à la hausse habituelle des prix durant le mois sacré», est-il ajouté. Dans un autre sillage, le wali de Tipasa a instruit de la nécessité de l’assainissement des listes des bénéficiaires de la prime de solidarité-Ramadhan, en vue, a-t-il dit, «de garantir sa destination aux familles dans le besoin». M. Bouchama a procédé, durant la même rencontre, à l’installation de la commission de wilaya chargée du suivi et de la coordination des examens de fin de cycle primaire, moyen et secondaire, pour l’année scolaire 2018/2019, dont certains coïncideront avec le mois béni. Il a particulièrement recommandé, à ce propos, la nécessité de garantir le transport des élèves vers leur centre d’examen.